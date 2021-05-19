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Verbatim начала поставки накопителя Store’n’Go Mini весом 35 г. и емкостью до 1 ТБ

19 мая 2021 г., 16:25
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Компания Verbatim объявила о старте продаж ультракомпактного твердотельного накопителя Store’n’Go Mini в легком корпусе.

Как отмечается, главная отличительная черта  Store’n’Go Mini – компактность, он весит всего 35 г. При этом несмотря на миниатюрный размер, накопитель доступен в вариантах с емкостью 512 ГБ и 1 ТБ и оснащен интерфейсом USB 3.2 GEN 1 для обмена данными со скоростью до 5 Гбит/с.

В комплект поставки входят кабель Micro-B – USB-A и адаптер USB-A – USB-C для того, чтобы владельцы Mac и PC могли воспользоваться улучшенным подключением через интерфейсы USB-C и USB-A. Диск отформатирован в файловой системе FAT32, что позволяет использовать его поочередно на компьютерах под управлением Windows и Mac OS без форматирования. Для работы с файлами размером больше 4 ГБ на накопителе имеется приложение, которое дает возможность форматирования в HFS+ для Mac или NTFS для PC.

На диске предустановлено программное обеспечение Nero Backup для полного резервного копирования и восстановления системы. Твердотельный накопитель также поддерживает функцию USB Rec & Play. Его можно подключить к телевизору с разъемом USB для записи, воспроизведения и даже приостановки телевизионной трансляции.

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