Більшість ІТ-директорів недооцінюють перспективи гібридних форматів роботи

26 ноября 2021 г., 11:15

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Нове дослідження IBM Institute for Business Value (IBV) показало, що вплив ІТ-директорів на стратегію та операційну діяльність бізнесу компаній, котрі взяли участь у дослідженні, зростає разом зі збільшенням значущості інформаційних технологій. Крім того, генеральні директори (CEO) у відповідь на запитання, хто ще з керівників вищої ланки відіграватиме провідну роль у компанії в найближчі роки, понад удвічі частіше називали ІТ-директорів і директорів з технологій, ніж директорів з маркетингу, кадрів або інших керівників (крім фінансових та операційних директорів).

В рамках дослідження IBV 2021 CIO Study, що проводилось разом із компанією Oxford Economics, були опитані 2,5 тис. директорів з інформаційних технологій з понад 29 індустрій та 45 регіонів. Глобальне дослідження, яке регулярно проводиться з 2003 року, виявило основні складнощі, з якими стикаються ІТ-директори, та сформулювало рекомендації для подолання цих труднощів і забезпечення компаніям гнучкості, інноваційності та зростання.

«З пандемією Covid-19 зросла потреба у системах штучного інтелекту та гібридних хмарних застосунках, здатних підтримати найважливіші бізнес-процеси, – зазначила Катрін Гуаріні, ІТ-директор IBM. – Роль технологій ще ніколи не була такою важливою, як в епоху постпандемії, тому саме ІТ-директори мають впливати на стратегію, долати внутрішню роз'єднаність, підвищувати гнучкість та інноваційність усіх напрямів бізнесу».

Опитані ІТ-директори у цифровій трансформації зосереджуються на системах штучного інтелекту, гібридних хмарах та забезпеченні стійкості бізнесу.

Директори з інформаційних технологій, як і раніше, відповідають за ключові сервіси, що забезпечують повсякденну роботу компанії. Але тепер від них також очікують на прийняття рішень щодо прискорення інновацій та розвитку бізнесу.

Багато хто з опитаних ІТ-директорів наголосили на важливості даних та автоматизації для подолання роз'єднаності та формування нових потоків створення цінності.

За минулі два роки кількість ІТ-директорів, які повідомили про високий рівень зрілості робочих процесів з використанням засобів штучного інтелекту (ШІ), глобально зросла у 6,6 разів, а в регіоні країн Центральної та Східної Європи зростання було майже дев'ятиразовим (у 8,6 рази).

При цьому 38% ІТ-директорів назвали автоматизацію процесів основною середньостроковою можливістю для вдосконалення роботи компанії.

Гібридні хмари – основа для робочих процесів на базі ШІ. Кількість ІТ-директорів, які високо оцінили рівень зрілості гібридних хмарних технологій у своїх компаніях, у регіоні країн Центральної та Східної Європи зросла у 6,3 разів (у 8 разів на глобальному рівні) порівняно з 2019 роком. Нещодавнє дослідження IBV, присвячене хмарній трансформації, дає найкраще уявлення про те, як гібридні хмари стають домінуючою ІТ-архітектурою.

Багато ІТ-директорів планують використовувати інформаційні технології для досягнення таких корпоративних цілей як стійкість бізнесу. 42% ІТ-директорів вважають, що саме технології значно впливатимуть на операційну стійкість у найближчі три роки – це найвищий показник серед усіх інших сфер впливу.

Роль багатьох ІТ-директорів як сполучної ланки між різними відділами компанії й надалі зростає: вони балансують і перерозподіляють технологічні ресурси та можливості, щоб забезпечувати гнучкість та ефективність бізнесу. Однак у межах власне технологічного блоку лише чотири з десяти ІТ-директорів, за їх власним визнанням, часто взаємодіють із директорами з технологій – попри те, що ефективна співпраця здатна призвести до економічної вигоди для бізнесу.

Така неузгодженість може мати суттєві наслідки: якщо ІТ-директори та директори з технологій використовують дані та системи штучного інтелекту для різних цілей, але не координують один з одним політики, процеси та інструменти, компанія ризикує опинитися без загального бачення ситуації та не зможе повноцінно керувати критично важливими даними.

83% глобально опитаних ІТ-директорів реалізували стратегію віддаленої роботи, але лише 23% (32% у країнах Центральної та Східної Європи) очікують збереження віддалених робочих місць, що з'явилися через Covid-19.

При цьому майже дві третини (65%) співробітників, опитаних глобально, кажуть, що по можливості нададуть перевагу повністю віддаленій роботі або в гібридному форматі.

Це може свідчити про те, що ІТ-директори не бачать реальної ситуації, і потенційно викликати складнощі, якщо вподобання працівників щодо гнучкого робочого графіка та свободи вибору робочого місця не зміняться. У цей період «масових відставок» здатність ІТ-директорів впроваджувати ефективні технологічні схеми та продуктивні стратегії спільної роботи може стати вирішальним фактором у битві за кадри.

Дослідження містить кілька рекомендацій IBM для лідерів:

Активніше застосовувати стратегію відкритої гібридної хмари та систем штучного інтелекту для сприяння гнучкості, інноваційності та розвитку;

Налагоджувати співпрацю з директорами з технологій, щоб посилити лідерський вплив технологічного блоку;

Не втрачати момент і вибудувати корпоративну стратегію навколо гібридних форматів роботи.

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