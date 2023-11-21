Капіталізація Nvidia досягла 1,25 трильйона доларів

21 ноября 2023 г., 9:25

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Акції Nvidia в понеділок закрилися з підйомом на 2,3%, досягнувши історичного максимуму в $504. Рекорд встановлений напередодні публікації фінансових результатів компанії за третій квартал у вівторок, коли аналітики очікують побачити зростання доходів на понад 170%.



Ціна акцій Nvidia зросла на 245% у 2023 році, значно випереджаючи будь-якого іншого члена S&P 500.



Ринкова капіталізація компанії зараз становить 1,25 трильйона доларів, що значно вище, ніж у Meta або Tesla.



"Очікування високі напередодні звітності NVDA за третій квартал 24 року, що відбудеться 21 листопада", - написали аналітики Bank of America у своєму звіті минулого тижня. Вони присвоїли акціям рейтинг "купувати" і сказали, що "очікують побиття/підвищення". Однак вони відзначили китайські обмеження та проблеми конкуренції як дві проблеми, які привернуть увагу інвесторів. Зокрема, поява AMD на ринку генеративного АІ представляє нову динаміку для Nvidia, яка здебільшого тримала ринок графічних процесорів для АІ у своїх руках.



Наприкінці минулого місяця генеральний директор AMD Ліза Су (Lisa Su) заявила, що компанія очікує, що дохід від продажів графічних процесорів складе близько 400 мільйонів доларів у четвертому кварталі і понад 2 мільярди доларів у 2024 році. У червні компанія заявила, що MI300X, її найсучасніший графічний процесор для АІ, почне поставлятися деяким клієнтам в цьому році.



Nvidia все ще залишається беззаперечним лідером на ринку графічних процесорів для АІ, але високі ціни є проблемою. "Nvidia повинна рішуче спростувати твердження, що її продукти занадто дорогі для генеративних висновків ШІ", - пишуть аналітики Bank of America.



Минулого тижня Nvidia представила H200 - графічний процесор, призначений для навчання і розгортання моделей генеративного АІ, дозволяючи компаніям розробляти більш розумних чат-ботів і обробки даних. Новий графічний процесор є оновленням H100, чіпа, який OpenAI використовував для навчання своєї найсучаснішої великої мовної моделі GPT-4 Turbo. За деякими оцінками, чипи H100 коштують від 25000-40000 дол. А для створення найбільших моделей потрібні тисячі таких чіпів, що працюють разом.



За даними FactSet, у третьому фінансовому кварталі аналітики очікують майже чотирикратне зростання доходу рішень Nvidia для центрів обробки даних - до 13,02 млрд дол. з 3,83 млрд дол. роком раніше.



За поточними оцінками, пік зростання цього напрямку припаде на четвертий фінансовий квартал і складе близько 195%. Темпи зростання залишатимуться високими протягом 2024 року, але очікується, що вони сповільнюватимуться з кожним кварталом року.

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