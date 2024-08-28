Apple може перейти на 16 ГБ RAM за замовчуванням у системах Mac

28 августа 2024 г., 13:35

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Аналітик Bloomberg Марк Гурман повідомив, що зараз тестуються декілька нових комп'ютерів Mac базового рівня, кожен з яких має щонайменше 16 ГБ оперативної пам'яті.

Незважаючи на зростаючу критику, Apple стабільно продає комп'ютери Mac початкового рівня з мінімум 8 ГБ оперативної пам'яті з 2012 року.

Раніше Apple наполягала на тому, що 8 ГБ пам'яті на Mac є «аналогом 16 ГБ на інших системах».

Згідно зі звітом Гурмана та на основі журналів тестування розробників, які він бачив, усі нові Mac - це моделі M4 Apple Silicon. Це не дивно, але навіть найдешевша базова модель має 16 ГБ оперативної пам'яті на борту. Три системи використовують чіп M4 з 10 ядрами CPU і 10 ядрами GPU, а також є процесор нижчого класу з вісьмома ядрами CPU і вісьмома ядрами GPU.

У звіті Bloomberg наводяться додаткові подробиці, вказуючи на те, що 10-ядерний процесор M4, згаданий вище, схоже, має ті ж характеристики, що і той, який використовується в iPad Pro. Це означає, що чотири з 10 ядер процесора є високопродуктивними, а решта шість налаштовані на ефективність. Тим часом, восьмиядерний M4 має рівномірний розподіл ядер продуктивності/ефективності 4/4.

У звіті Гурмана також зазначається, що Apple готує до випуску менший Mac Mini, а також нові MacBook Pro та iMac, побудовані на базі чипів M4, пізніше цього року.

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