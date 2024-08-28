Vodafone допомагає впроваджувати на Вінниччині систему розумного обліку газу

28 августа 2024 г., 12:25

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Проєкт створення системи розумного обліку газу запущено у співпраці Vodafone Україна з постачальником обладнання «БТК-Центр Комплект» та оператором газорозподільчої системи у Вінницькій області ТОВ «Газпостачсервіс». Для цього застосовуються smart лічильники Pietro Fiorentini, які працюватимуть на базі NB-IoT мережі Vodafone і використовуватимуться для автоматизованої передачі даних про споживання газу до центральної системи обліку.

Використання розумних лічильників спрощує процес моніторингу та виставлення рахунків, знижує ризик помилок, зменшує витрати на обслуговування та підвищує енергоефективність. Розумний облік газу дозволяє аналізувати та прогнозувати споживання газу, планувати фінанси та необхідні ресурси.

Нова система дозволить зменшити навантаження на сервісно-абонентські служби. Важливою є також можливість дистанційного моніторингу споживання заміськими чи орендними домоволодіннями та дистанційна діагностика у випадку проблем.

Пристрої на базі технології NB-IoT споживають дуже мало енергії, що дозволяє їм працювати від батареї протягом кількох років без необхідності частих замін.

NB-IoT мережа Vodafone працює на частоті 1800 МГц і, як стверджується, забезпечує надійний зв'язок навіть у важкодоступних місцях, таких, наприклад, як підвали або підземні паркінги. Високий рівень захисту при передачі інформації забезпечує шифрування 128-бітним ключем. Мережа, спроєктована спеціально для Інтернету речей, підтримує велику кількість (десятки тисяч) одночасно підключених пристроїв, що робить цю технологію зручною для масового розгортання.

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