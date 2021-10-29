Альтернативные издержки или О пользе дефицита

29 октября 2021 г., 17:55

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Понятие альтернативных издержек - одно из базовых в экономике. Принятие экономических решений без рассмотрения альтернатив, отказ от других возможностей приводит к упущенной выгоде. Величина упущенной выгоды определяется полезностью отброшенных альтернатив.

Все мы каждый день принимаем микро-решения: “купатись чи не купатись?”, ехать на работу своим авто или взять такси, рыба или мясо, чай или кофе. Время от времени выбираем по-крупному: покупать квартиру или жить в арендованной, отдать детей в специализированную школу на другом конце города или пусть ходят в районную, жениться или просто дружить.

В ИТ-бизнесе любой CIO/CTO обязан решать текущие задачи с рассмотрением альтернатив – иначе какой он, к черту, директор. Он или упоротый консерватор или религиозный фанатик, или просто лентяй, паразитирующий за чужой счет.

Если следить за серверными закупками на тендерных площадках, в конце года особенно хорошо заметно, кто чем занимается. На площадках можно задавать вопросы, а по ответам на эти вопросы судить о намерениях. Нынешний конец года отличается от прежних дефицитом вообще всего. А поскольку серверные тендеры принято проводить на уже прописанные конфигурации (без упоминания вендоров – чтобы не обвинили в дискриминации), то, следуя им добуквенно, их невозможно воплотить в срок. Но практика проведения тендеров исключает предложение альтернатив. Приплыли.

Как говорил Уоррен Баффет, “когда начинается отлив, становится видно, кто купался голым"

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