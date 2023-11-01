Дохід AMD за квартал зріс на 4%, до 5,8 млрд дол.

1 ноября 2023 г., 15:43

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Advanced Micro Devices оголосила свій фінансовий звіт за третій квартал.

Дохід виробника зріс лише на 4%, до 5,8 млрд дол., але показник випередив прогноз Уолл-стріт на рівні 5,7 млрд дол.

Компанія повідомила, що чистий прибуток за третій квартал склав 299 млн дол., в порівнянні з 66 млн дол. за аналогічний період минулого року. Прибуток до вирахування певних витрат склав 70 центів на акцію, що трохи випередило консенсус-прогноз аналітиків у 68 центів.

Голова AMD Ліза Су (Lisa Su) заявила, що помітне зростання прибутку і виторгу значною мірою було обумовлено попитом на чипи серії Ryzen 7000 для персональних комп’ютерів, а також рекордними продажами серверних процесорів. «Наш бізнес центрів обробки даних знаходиться на траєкторії значного зростання, що обумовлено силою портфеля процесорів EPYC і нарощуванням поставок прискорювачів Instinct MI300 для підтримки численних розгортань у гіпермасштабних, корпоративних клієнтів та клієнтів, що потребують ресурси під рішення зі штучним інтелектом», - наголосила вона.

Під час телефонної конференції з аналітиками Су говорила про «швидке виконання» дорожньої карти розвитку АІ, заявивши, що компанія заручилася низкою замовлень від постачальників хмарних послуг. За її словами, AMD очікує отримати близько 400 мільйонів доларів від продажів своїх графічних процесорів для робочих навантажень АІ тільки в четвертому кварталі, а у 2024 фінансовому році ця сума зросте до 2 мільярдів доларів.

Ліза Су зазначила, що компанія спостерігала «великий інтерес до MI300», нового флагманського чіпа-акселератора компанії, призначеного для АІ. Вона сказала, що більша частина цього інтересу зосереджена в хмарі з «кількома великими гіперскейлерами».

AMD повідомила, що дохід від центрів обробки даних в цьому кварталі склав 1,6 млрд дол., що не змінилося в порівнянні з аналогічним періодом минулого року і відповідає консенсус-оцінкам. Однак, прибуток у цьому напрямку зріс більш ніж на 20%, що свідчить про те, що ситуація може покращитися в найближчому майбутньому.

З іншого боку, AMD повідомила про продажі в розмірі 1,5 млрд дол. у своєму клієнтському сегменті (чипи для ПК), що на 42% більше, ніж рік тому, завдяки великому інтересу до її новітніх чіпів Ryzen. Консенсус-прогноз аналітиків для цього підрозділу становив лише 1,2 млрд дол.

Виторг від графічних рішень для ігор знизився на 8% в порівнянні з попереднім роком до 1,5 млрд дол., що відповідає прогнозам.

Продажі вбудованих чіпів впали на 5% до 1,2 млрд дол., що нижче оцінок аналітиків на рівні 1,3 млрд дол.

Для багатьох спостерігачів найбільшим сюрпризом став стійке зростання попиту на чипи для ПК, а це сегмент, який, як багато хто вважав, перебував у вільному падінні зараз.

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