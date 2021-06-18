A4Tech выпустила веб-камеру с поддержкой 4K

18 июня 2021 г., 15:55

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Компания EDG, официальный дистрибьютор A4Tech в Украине, сообщила о том, что вендор представил очередную новинку - веб-камеру PK-1000HA, которая позволяет снимать видео в 4К.



Камера выполнена в стильном футуристичном дизайне. Корпус сделан из черного алюминиевого сплава.



Как отмечается, производитель продумал множество вариантов крепления камеры. Клипса позволяет установить устройство на ноутбук или телевизор. Ее основание сделано из двойного силикона, благодаря чему камера не оставляет царапин на экране. Помимо этого, внизу корпуса расположен стандартный разъем для штатива, а сам объектив может вращаться на 45° по вертикали и 360° по горизонтали. Все это поможет найти хороший ракурс в любых условиях, от большого офиса до домашней гостиной.



За качественную съемку видео отвечает сенсор Ultra HD 4K с поддержкой записи 30 кадров в секунду. Он позволяет добиться непревзойденного уровня изображения для деловых конференций, онлайн-лекций и собеседований, а также показывает отличный результат при недостаточном освещении. Кроме того, веб-камера оснащена системой быстрого автофокуса: долгая настройка и искажения видео останутся в прошлом. Наконец, широкий угол обзора в 95° подойдет для групповых звонков, когда в кадре должны присутствовать несколько человек одновременно.



Объектив закрывается стеклянной линзой с пылезащитой, а корпус из алюминиевого сплава выдерживает даже сильные удары и падения. Микрофоны оснащены системой двойного шумоподавления, которая делает голос разборчивее и отсеивает лишний шум.



Также отмечается, что веб-камера предельно проста в установке: не требуется скачивать дополнительные драйвера, достаточно просто подключить устройство к компьютеру.

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