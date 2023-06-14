15 000 українців вже навчаються з Amazon Web Services

14 июня 2023 г., 10:35

Міністерство цифрової трансформації повідомило, що у програмі ITSkills4U вже навчається 15 000 українців, які хочуть розвинути чи покращити ІТ-навички у сфері хмарних технологій.

ITSkills4U — навчальна програма, що розроблена за підтримки Amazon Web Services започаткована Amazon Web Services за підтримки Міністерства цифрової трансформації України та проєкту Дія.Освіта.

Нагадаємо, що ITSkills4U запрошує до навчання всіх - досвід в ІТ не обов’язковий. Для цього необхідно зареєструватися на платформі та пройти коротке опитування, після чого буде сформовано персональний навчальний план.

Програма дозволяє долучатися до лекцій, практичних занять, програм підготовки до іспитів, профорієнтаційних вебінарів та ярмарків вакансій.

Навчання безоплатне для українців. Є можливість навчатися самостійно або з інструктором.

Також повідомляється, що 77 % учасників ITSkills4U підтвердили, що програма допомогла їм у розвитку кар’єри.

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