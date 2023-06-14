Витрати на обладнання для широкосмугового зв'язку зросли на 7%

14 июня 2023 г., 11:35

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Згідно з нещодавно опублікованим звітом Dell'Oro Group загальний світовий дохід ринку обладнання для широкосмугового доступу збільшився до 4,6 млрд дол. у першому кварталі, що на 7% більше, ніж у попередньому році. Витрати на інфраструктуру залишаються високими.

"Для багатьох постачальників послуг зростання кількості абонентів широкосмугового доступу сповільнюється, що призводить до зменшення потреби в нових CPE, - сказав Джефф Хейнен (Jeff Heynen), віце-президент Dell'Oro Group. - Водночас, обсяги закупівель інфраструктури залишаються високими, оскільки провайдери продовжують розширювати свою присутність і замінювати застарілі мідні мережі".

Загальна кількість одиниць бездротових локальних мереж у житлових приміщеннях зросла на 5% у річному обчисленні, що стало першим зростанням з першого кварталу 2021 року. Споживачі нарешті збільшують покупки пристроїв Wi-Fi 6 і Wi-Fi 6E після останнього оновлення в 2020 році.

Загальний дохід концентраторів кабельного доступу зріс на 4% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року і склав 265 млн дол. У сегменті пристроїв Remote PHY, віддалені OLT та віртуальних платформ CMTS зафіксували значний приріст доходів за квартал, оскільки кабельні оператори продовжують розширювати свої ініціативи DAA та волоконно-оптичні мережі.

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