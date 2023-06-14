Нові AMD EPYC зі 128 ядрами забезпечують до 2,7 разів кращу енергоефективність

14 июня 2023 г., 9:25

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На конференції «Data Center and AI Technology Premiere» компанія AMD оголосила про додавання двох нових процесорів, оптимізованих під робочі навантаження, до портфоліо процесорів EPYC 4-го покоління.





Як наголошується, завдяки використанню нової архітектури ядра «Zen 4c», оптимізовані для хмарних обчислень процесори AMD EPYC 97X4 для центрів обробки даних ще більше розширюють можливості серії процесорів EPYC 9004, забезпечуючи щільність потоків і масштабування, необхідні для провідних хмарних обчислень.

Нові процесори EPYC на базі ядер Zen 4c отримали умовну назву Bergamo. Відмінність ядер Zen 4c від Zen 4, які використовують у процесорах EPYC з кодовою назвою Milan, полягає насамперед у зменшеній на 35% кеш-пам'яті L3. Внаслідок цього вдалося досягти більш щільного розміщення ядер у чиплеті, яких тепер може бути до 128. При цьому залишилися незмінні система введення-виводу, підтримка PCIe Gen5 та можливість роботи у двосокетних системах.



Крім того, компанія анонсувала процесори AMD EPYC 4-го покоління з технологією AMD 3D V-Cache, які ідеально підходять для найвимогливіших технічних обчислювальних робочих навантажень.





«В епоху обчислень, оптимізованих під робоче навантаження, наші нові процесори розширюють межі можливого в центрах обробки даних, забезпечуючи нові рівні продуктивності, ефективності та масштабованості, - сказав Форрест Норрод (Forrest Norrod), виконавчий віце-президент і генеральний директор бізнес-групи рішень для центрів обробки даних AMD. - Ми тісно пов’язуємо нашу дорожню карту продуктів з унікальними середовищами наших клієнтів, і кожна пропозиція в сімействі процесорів AMD EPYC 4-го покоління розроблена для забезпечення переконливої та лідерської продуктивності в робочих навантаженнях загального призначення, хмарних або технічних обчислень».





Хмарні робочі навантаження - це швидко зростаючий клас додатків, розроблених з урахуванням хмарної архітектури, які швидко розробляються, розгортаються та оновлюються. Процесори AMD EPYC 97X4, що мають до 128 ядер, забезпечують до 3,7 разів більшу пропускну здатність для ключових хмарних робочих навантажень порівняно з чипами Ampere. Крім того, підкреслюється, що процесори AMD EPYC 4-го покоління з ядрами «Zen 4c» забезпечують клієнтам до 2,7 разів кращу енергоефективність і підтримують до 3 разів більше контейнерів на сервер для роботи хмарних додатків у найбільших масштабах.





На конференції до AMD приєдналася Meta, яка розповіла про те, як компанія демонструє вражаючий приріст продуктивності з процесорами AMD EPYC 97X4 4-го покоління порівняно з AMD EPYC 3-го покоління в різних робочих навантаженнях. Розповідь була й про те, як AMD і Meta оптимізували процесори EPYC відповідно до вимог розробника соцмереж щодо енергоефективності та щільності обчислень.





Процесори AMD EPYC 4-го покоління з технологією AMD 3D V-Cache ще більше розширюють можливості серії процесорів AMD EPYC 9004, забезпечуючи найкращий у світі процесор x86 для технічних обчислень, таких як обчислювальна гідродинаміка (CFD), аналіз методом скінченних елементів (FEA), автоматизація електронного проектування (EDA) та структурний аналіз. Завдяки 96 ядрам «Zen 4» і обсягу кеш-пам’яті L3 понад 1 ГБ, процесори AMD EPYC 4-го покоління з AMD 3D V-Cache можуть значно прискорити розробку продуктів, забезпечуючи вдвічі більшу продуктивність проектування в Ansys CFX за день.





На конференції «Data Center and AI Technology Premiere» корпорація Microsoft оголосила про загальну доступність екземплярів Azure HBv4 і HX на базі процесорів AMD EPYC 4-го покоління з AMD 3D V-Cache. Оптимізовані для найвимогливіших HPC-додатків, новітні екземпляри забезпечують приріст продуктивності до 5 разів у порівнянні з попереднім поколінням HBv3 і масштабуються до сотень тисяч процесорних ядер.





Вся лінійка процесорів AMD EPYC 4-го покоління доступна вже сьогодні та сумісна з існуючими системами на базі процесорів AMD EPYC 9004 серії, що забезпечує безперешкодне оновлення.

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