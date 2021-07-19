ELKO Ukraine становится дистрибьютором решений для видеоаналитики Saimos

19 июля 2021 г., 12:25
ELKO подписала соглашение о дистрибуции решений австрийской компании Saimos в Украине, Румынии и странах Балтии. Saimos обеспечивает модульную и открытую программную платформу для видеоаналитики на основе CPU/VPU, искусственного интеллекта и геоинформационных систем (GIS).
Видеоаналитика от Saimos – это гибкое решение с возможностью масштабирования, основанное на глубоком обучении и предназначенное для профессиональных пользователей из различных отраслей (безопасность, розничная торговля, транспорт, банковское дело, кампусы и т.п.). Решения для видеоаналитики Saimos используются в проектах Smart City и Safe City по всему миру.
Платформа включает следующие модули и возможности:
- Saimos Perimeter – защита периметра/ обнаружения вторжений;
- Saimos Object – оставленный/ удаленный объект;
- Saimos Count 2D/ 3D – подсчет и тепловые карты;
- Saimos LiDAR/ Радар – световое/ радиоволновое выявление и ранжирование;
- Saimos Face Analytics – распознавание лица/ выявление лица;
- Saimos LPR – распознавание номерных знаков;
- Saimos Scrambler – динамическое размытие;
- Saimos Control Center – осведомленность о ситуации в реальном времени.
Все модули полностью и органично интегрированы в системы Milestone.
Решения Saimos можно устанавливать локально на сайте заказчика, в облаке или в их комбинации в виде лицензии на программное обеспечение, как услуга (SaaS). Кроме того, Saimos обеспечивает настройку ПО и профессиональную поддержку.
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