ELKO Ukraine становится дистрибьютором решений для видеоаналитики Saimos

19 июля 2021 г., 12:25

0

Tweet

ELKO подписала соглашение о дистрибуции решений австрийской компании Saimos в Украине, Румынии и странах Балтии. Saimos обеспечивает модульную и открытую программную платформу для видеоаналитики на основе CPU/VPU, искусственного интеллекта и геоинформационных систем (GIS).

Видеоаналитика от Saimos – это гибкое решение с возможностью масштабирования, основанное на глубоком обучении и предназначенное для профессиональных пользователей из различных отраслей (безопасность, розничная торговля, транспорт, банковское дело, кампусы и т.п.). Решения для видеоаналитики Saimos используются в проектах Smart City и Safe City по всему миру.

Платформа включает следующие модули и возможности:

Saimos Perimeter – защита периметра/ обнаружения вторжений;

Saimos Object – оставленный/ удаленный объект;

Saimos Count 2D/ 3D – подсчет и тепловые карты;

Saimos LiDAR/ Радар – световое/ радиоволновое выявление и ранжирование;

Saimos Face Analytics – распознавание лица/ выявление лица;

Saimos LPR – распознавание номерных знаков;

Saimos Scrambler – динамическое размытие;

Saimos Control Center – осведомленность о ситуации в реальном времени.

Все модули полностью и органично интегрированы в системы Milestone.

Решения Saimos можно устанавливать локально на сайте заказчика, в облаке или в их комбинации в виде лицензии на программное обеспечение, как услуга (SaaS). Кроме того, Saimos обеспечивает настройку ПО и профессиональную поддержку.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!