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ELKO Ukraine становится дистрибьютором решений для видеоаналитики Saimos

19 июля 2021 г., 12:25
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ELKO Ukraine становится дистрибьютором решений для видеоаналитики Saimos

ELKO подписала соглашение о дистрибуции решений австрийской компании Saimos в Украине, Румынии и странах Балтии. Saimos обеспечивает модульную и открытую программную платформу для видеоаналитики на основе CPU/VPU, искусственного интеллекта и геоинформационных систем (GIS).

Видеоаналитика от Saimos – это гибкое решение с возможностью масштабирования, основанное на глубоком обучении и предназначенное для профессиональных пользователей из различных отраслей (безопасность, розничная торговля, транспорт, банковское дело, кампусы и т.п.). Решения для видеоаналитики Saimos используются в проектах Smart City и Safe City по всему миру.

Платформа включает следующие модули и возможности:

  • Saimos Perimeter – защита периметра/ обнаружения вторжений;
  • Saimos Object – оставленный/ удаленный объект;
  • Saimos Count 2D/ 3D – подсчет и тепловые карты;
  • Saimos LiDAR/ Радар – световое/ радиоволновое выявление и ранжирование;
  • Saimos Face Analytics – распознавание лица/ выявление лица;
  • Saimos LPR – распознавание номерных знаков;
  • Saimos Scrambler – динамическое размытие;
  • Saimos Control Center – осведомленность о ситуации в реальном времени.

Все модули полностью и органично интегрированы в системы Milestone.

Решения Saimos можно устанавливать локально на сайте заказчика, в облаке или в их комбинации в виде лицензии на программное обеспечение, как услуга (SaaS). Кроме того, Saimos обеспечивает настройку ПО и профессиональную поддержку.

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