Huawei запатентувала власний квантовий комп’ютер

17 июня 2022 г., 9:45

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Компанія Huawei опублікувала новий патент для широкого загалу у Китаї, який має відношення до квантових обчислень. Патент внесений до переліку за номером CN114613758A. Як зазначено у патентній документації, Huawei розробила новий тип «квантового чипсета і квантового обчислювального пристрою».



Новий тип квантових обчислювальних пристроїв від Huawei націлений на розв'язання наявних проблем виробництва квантових чипсетів, зокрема складності їх виробництва та низької продуктивності у порівнянні з сучасними обчислювальними чипсетами. Винахід націлено не лише на спрощення процесу створення чипсетів, а й на збільшення обсягу виробництва та його ефективність. Це сприятиме зростанню частки ринку в цій сфері.



Квантовий чипсет Huawei

У патентній документації зазначено основу архітектури нового квантового чипсета, що розроблений Huawei:

• підкладка, субчип «M», конструкція зв’язку і конструкція придушення модів (власних коливань) резонатора;

• кожен субчип включає «N» кубітів, а субчипи «M» розташовані на поверхні підкладки на певній відстані;

• конструкція зв’язку використовується для взаємодії між субчипами «M»;

• конструкція придушення модів резонатора розташована на межі кожного субчипа та/або у проміжку між субчипами «M». Вона застосовується для збільшення частоти модів резонатора квантового чипсета.



«M» і «N» є додатними цілими числами. «M» більше за 1, а «N» більше або дорівнює 1.

Субчипи «M» у квантовому чипсеті зменшать навантаження на виробництво і покращать його ефективність. Наприклад, якщо субчип випадково пошкоджений, його видаляють. А весь чипсет можна відремонтувати або повторно використати, щоб не збільшувати кількість електронного сміття.

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