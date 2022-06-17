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Huawei запатентувала власний квантовий комп’ютер

17 июня 2022 г., 9:45
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Компанія Huawei опублікувала новий патент для широкого загалу у Китаї, який має відношення до квантових обчислень. Патент внесений до переліку за номером CN114613758A. Як зазначено у патентній документації, Huawei розробила новий тип «квантового чипсета і квантового обчислювального пристрою».

Новий тип квантових обчислювальних пристроїв від Huawei націлений на розв'язання наявних проблем виробництва квантових чипсетів, зокрема складності їх виробництва та низької продуктивності у порівнянні з сучасними обчислювальними чипсетами. Винахід націлено не лише на спрощення процесу створення чипсетів, а й на збільшення обсягу виробництва та його ефективність. Це сприятиме зростанню частки ринку в цій сфері.
Huawei запатентувала власний квантовий комп’ютер
Квантовий чипсет Huawei

У патентній документації зазначено основу архітектури нового квантового чипсета, що розроблений Huawei:
• підкладка, субчип «M», конструкція зв’язку і конструкція придушення модів (власних коливань) резонатора;
• кожен субчип включає «N» кубітів, а субчипи «M» розташовані на поверхні підкладки на певній відстані;
• конструкція зв’язку використовується для взаємодії між субчипами «M»;
• конструкція придушення модів резонатора розташована на межі кожного субчипа та/або у проміжку між субчипами «M». Вона застосовується для збільшення частоти модів резонатора квантового чипсета.

«M» і «N» є додатними цілими числами. «M» більше за 1, а «N» більше або дорівнює 1.
Субчипи «M» у квантовому чипсеті зменшать навантаження на виробництво і покращать його ефективність. Наприклад, якщо субчип випадково пошкоджений, його видаляють. А весь чипсет можна відремонтувати або повторно використати, щоб не збільшувати кількість електронного сміття.

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