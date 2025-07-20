Як штучний інтелект впливає на український ринок ERP-систем?

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В сучасних умовах мало хто наважується на нові комплексні проєкти впровадження систем планування ресурсів підприємства. Втім бізнес інвестує у підтримку та розвиток наявних систем автоматизації. Зокрема зростає попит на SaaS-рішення та можливості штучного інтелекту.

Олександр Ляшенко

керуючий партнер компанії O-Digital

Важко точно визначити обсяг українського ринку ERP-систем, оскільки кожний гравець бачить тільки свою частину, а незалежних його досліджень наразі не існує. Зі свого боку я бачу, що замовники продовжують проєкти розширення наявних систем 1С, купуючи як консалтинг, так і самі ліцензії. В корпоративному сегменті активно пропонуються рішення IT-Enterprise та його клон Master, Microsoft Dynamics, а також рішення від SAP.

З’явився системний попит на впровадження ERP-систем в сфері безпеки та оборони. Крім того, все більше підприємств, на яких вже давно впроваджено 1С, розглядають сценарії переходу на іншу платформу, зважаючи на російське походження 1С.

Наразі наша компанія фокусується на обслуговуванні виробничих компанії та ритейлу. Втім не має особливого значення з якої само галузі компанія. Здебільшого попит є на впровадження комплексної системи автоматизації процесів підприємства і більшість з них мають багато спільного для всіх замовників. Спеціалізація для певних процесів помітно відрізняється тільки для банків, страхових компаній та медичних виробників.

Найбільший попит мають модулі: фінанси (бухгалтерський, податковий, управлінський облік та консолідація звітності, бюджетування); HR-процеси (від організаційного менеджменту, нарахування заробітної плати, до управління навчанням та талантами, КРІ); логістика, процеси виробництва та управління проєктами.

Думаю, що в цілому по ринку, кошти в основному (80%) витрачаються на підтримку та розвиток наявних рішень ERP. Це обумовлено, по-перше, тим що замовники дуже обережно починають нові масштабні проєкти впровадження ERP-системи, а по-друге, ринок консалтингу зараз не має достатнього людського потенціалу, щоб задовольнити запит на нові впровадження.

Перспективи розвитку будь-якого ринка повністю залежать від балансу двох факторів – попиту та пропозиції. Але, якщо попит може миттєво змінюватися, то, на жаль, щоб наростити пропозицію треба значний час – на формування команд, компетенцій та досвіду. Тому враховуючи як скорочується ринок цивільної праці, я не очікую різкого зростання ринку впровадження ERP-систем. За моїми оцінками, на сьогодні ІТ-компанія, яка впроваджує ERP-системи, може паралельно вести у середньому максимум три повноцінні проєкти з впровадження ERP-систем. А масштабування кількості таких ІТ-компаній впирається у відсутню пропозицію на ринку праці. Більшість досвідчених ІТ-фахівців просто мігрує з однієї компанії в іншу, та поступово зникають з українського ринку через міграцію за кордон або мобілізацію.

Дмитро Попінако

СEO компанії Innoware

Ключовою тенденцією, що наразі визначає розвиток українського ринку ERP-систем, є повномасштабне вторгнення російського агресора в нашу країну. Воно призвело до ослаблення монополії ворожого програмного забезпечення, що використовувалося в багатьох вітчизняних компаніях. У найближчому майбутньому ми побачимо, чи вдасться скористатися цим моментом, щоб остаточно позбутися залежності від російських рішень. Загалом суспільство почало усвідомлювати ризики, пов’язані з їх використанням.

Проєкт закону №11492 має на меті заборонити юридичним особам використовувати програмні продукти, створені країною-агресором або пов’язаними з нею особами й компаніями. Якщо його буде ратифіковано, українські підприємства будуть змушені відмовитися від 1C/BAS і перейти на вітчизняні або міжнародні ERP-рішення.

У нашої компанії немає індустріального фокуса. Наша мета – допомогти українським компаніям швидко і безболісно перейти з російського ПЗ на сучасні й надійні ERP-системи сімейства Microsoft Dynamics 365.

Якщо ж виділяти якусь конкретну функціональність, – зараз ми спостерігаємо підвищену зацікавленість ринка штучним інтелектом і можливостями, які він може надати бізнесу. Microsoft, наприклад, дуже активно розвиває вбудований в її ERP-системи AI-помічник Copilot, який вже допомагає українським компаніям автоматизувати рутинні задачі, підвищувати продуктивність своїх співробітників та покращувати якість прийняття рішень.

На мою думку, перспективи ринку залежать від рішень держави щодо руйнування наявної небезпечної монополії в сегменті облікових систем, а також від термінів завершення війни. Після цього можна очікувати сплеск інвестицій в економіку України, адже післявоєнна відбудова країни зробить її привабливою для інвесторів. Посилення обороноздатності України позитивно впливатиме на всі сектори економіки, а розвиток українського бізнес-середовища та створення нових компаній також призведе до підвищення попиту на системи управління підприємствами.

Вступ України до Європейського Союзу є ще одним чинником, який може визначити розвиток українського ринку ERP-систем. Європейська інтеграція приверне увагу іноземних компаній, які виходячи на український ринок надаватимуть перевагу знайомим міжнародним рішенням, що вже використовуються ними в інших країнах. Також вступ до ЄС має призвести до спрощення вимог до обліку. Оскільки зараз українські компанії мусять витрачати на порядок більше зусиль, щоб відповідати вимогам все ще пострадянського законодавства. Маю надію, що будуть адаптовані міжнародні норми з подачі податкової звітності – раз на рік і за формами звітності, які відповідають міжнародним стандартам (IFRS) – і припиниться практика штучних обмежень по можливості реального відображення витрат, що зараз спрямовані на фіктивне завищення прибутку підприємств для стягнення більшого податка з прибутку.

Володимир Свириденко

CEO компанії OntargIT

За підсумками 2024 року обсяг українського ринку ERP-систем становив орієнтовно 2,5-3 млрд грн., за моїми оцінками. Ринок демонструє помірне зростання завдяки переходу бізнесу на хмарні технології та масовій відмові від російського програмного забезпечення. Серед ключових тенденцій – зростання попиту на SaaS-рішення, впровадження AI, інтерес до галузевих систем та підвищення ролі аналітики в реальному часі.

Ми працюємо з клієнтами у широкому спектрі галузей, зокрема у сфері виробництва, автомобільної промисловості, дистрибуції, державного сектору тощо. Найбільший попит у нас спостерігається у сферах виробництва та автомобільної індустрії. Найчастіше замовників цікавлять модулі: Dynamics 365 Finance (управління фінансами, витратами, грошовими потоками); Dynamics 365 Supply Chain Management (управління постачанням, плануванням, виробництвом і логістикою); Dynamics 365 Sales (автоматизація продажів, CRM та взаємодія з клієнтами).

Станом на 2024-2025 рр. консалтинг, впровадження та супровід складають приблизно 60-65% агальних продажів, ліцензії – 35-40%. Порівняно з 2020-2021 рр., коли домінували ліцензії, структура змінилася. Причини – перехід на передплатні моделі, галузева адаптація, зростання ролі супроводу та навчання.

Український ринок ERP має стійкий потенціал зростання. Його розвиток зумовлять цифрова трансформація, автоматизація з використанням AI, попит на прозорий облік, відповідність законодавству та розвиток партнерських екосистем. Ключову роль відіграватиме зростаюча довіра бізнесу до західних платформ – зокрема Microsoft Dynamics 365. Відмова від російських рішень відкриває шлях до впровадження сучасних, безпечних, масштабованих систем. Подальше зростання довіри стане стимулом для сталого цифрового розвитку.

Роман Яворський

комерційний директор компанії IT-Enterprise

За нашими оцінками, обсяг українського ринку ERP-систем у 2024 році склав орієнтовно 80-100 млн дол. Це включає як нові впровадження, так і підтримку чинних рішень. Ринок повільно, але впевнено відновлюється після шоків 2022-2023 рр. Серед ключових трендів – перехід від бухгалтерського обліку до повноцінного управління бізнес-процесами, стрімкий інтерес до хмарних рішень і активна інтеграція інструментів штучного інтелекту в ERP.

Наразі IT-Enterprise працює з клієнтами в енергетиці, промисловості, агро, роздрібній торгівлі, обороні, логістиці, будівництві, державному секторі. В останні два роки особливо зросла активність у сфері MilTech, будівництва, медицини та серед компаній, орієнтованих на експорт. Найбільший попит ми фіксуємо на модулі для управління фінансами, закупівлями, виробництвом, а також на автоматизацію документообігу, HR-рішення та аналітику. Окрему категорію складають AI-модулі: розпізнавання документів, прогнозування, підказки для управлінців – попит на такі інструменти стрімко зростає.

Структура доходів також трансформується. Якщо раніше основний обсяг продажів припадав на ліцензії, то зараз дедалі більшу частку займає консалтинг. З переходом до SaaS-моделі та збільшенням складності проєктів консалтинг займає вже близько 50-55%. Це свідчить про зміну очікувань замовників – їм потрібна не просто система, а трансформація процесів.

Попит на ERP-системи в Україні впевнено зростає – і ця тенденція збережеться найближчими роками. Ключові чинники: цифрова трансформація бізнесу, потреба в прозорості управління ресурсами, підвищення вимог до інтеграції з державними системами (зокрема SAF-T, е-ТТН), а також орієнтація компаній на експорт і дотримання міжнародних стандартів, зокрема IFRS. Окремо варто згадати імпортозаміщення: відмова від російського ПЗ остаточно відкрила «вікно можливостей» для українських розробників. І ми не просто спостерігаємо за цим процесом – ми є його активними учасниками.

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