Як покращав Twitter за Ілона Маска, не знаходите?

3 июля 2023 г., 16:25

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По-перше, тепер його неможливо читати, не маючи акаунта. Маск пояснює це тим, що величезна кількість ботів сканували та парсили сторінки, створюючи навантаження. Дивно, вся ідея купівлі соцмережі пояснювалася тим, що треба перемогти ботів.

По-друге, тепер Twitter якось дивно доступний тим, у кого немає підписки – їм постійно показуються повідомлення про помилки й загалом швидше нічого не працює. Але писати виходить, тож тренди виглядають чудово.

UPDATE: Якщо вам здається, що начебто все працює – подивіться на тренди. У мене вони щоразу перестрибують то на українські, то на американські.

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https://twitter.com/elonmusk/status/1675187969420828672?s=61&t=VSJktTe3wNnIDwBdRQiYjA

Маск вирішив пояснити ситуацію – виявляється, з метою боротьби з ботами всім користувачам встановлено ліміти. Верифікованим (тобто платним) – 6000 постів на день, не верифікованим – 600, новим не верифікованим – 300.

Це на читання, якщо ви не зрозуміли. Це унікальний постріл у ногу для соцмережі, яка майже 100% свого доходу заробляє на переглядах реклами між постами.

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Маск вирішив виправити ситуацію – ліміти ще збільшено.

Все це дуже захопливо.

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Великий менеджер Маск збільшив ліміти ще трохи – до 10K, 1K і 500 твітів відповідно, і порадив кинути взагалі цей твіттер і йти спілкуватися в реальному житті.

Поки що мережа наповнюється мемами, з яких найкрасивіший – «Уявіть собі, Марс, колонія, і раптом голос Маск повідомляє гучним зв'язком про введення лімітів на споживання повітря залежно від наявності передплати та верифікації».

Bluesky тим часом закрив можливість реєстрації – система просто не справляється навіть з інвайт-кодами.

Що залишається – Mastodon? Може, політика Маска зрештою призведе до розквіту альтернативних мереж.

Як покращав Twitter за часів Ілона Маска, не знаходите?

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