Wi-Fi 6E – на очереди, Wi-Fi 7 – на горизонте

28 апреля 2020 г., 16:41

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Состоявшееся на днях голосование в Federal Communications Commission (FCC) открыло дорогу для дальнейшего развития технологии Wi-Fi, так как теперь она может задействовать новую полосу частот в районе несущей 6 ГГц.



По мнению аналитиков, открытие полосы 6 ГГц является одним из важнейших событий в истории развития Wi-Fi, которая насчитывает немногим более 20 лет. Помнится, как в начале 2000-х годов на выставке CeBIT мне довелось вести дискуссию с представителем Wi-Fi Alliance касательно планировавшихся к появлению тогда на рынке устройств с поддержкой спецификации 802.11b. Напомню, что она была утверждена в 1999 году. На тот момент это было лишь одно из возможных направлений движения индустрии. И как впоследствии отказалось, оно стало определяющим. И вот в истории Wi-Fi новый поворотный момент. Так что же дает открытие нового частотного диапазона?

Не секрет, что ныне имеющиеся частотные ресурсы Wi-Fi в диапазонах 2,4 и 5 ГГц уже исчерпаны для дальнейшего повышения пропускной способности. Мало того, они перегружены даже для обеспечения нынешней максимальной скорости. Достаточно открыть список доступных Wi-Fi сетей в многоквартирном доме, чтобы убедиться в том, насколько нагружен имеющейся спектр. Поэтому жизненно важным для дальнейшего наращивания возможностей Wi-Fi стало открытие нового диапазона.

Согласно документам FCC, в диапазоне 6 ГГц выделена полоса 1200 МГц, для сравнения, прежде Wi-Fi приходилось довольствоваться в целом ресурсом в 400 МГц. Как видим, прирост весьма солидный. Он позволил выделять каналы шириной в 160 МГц. Но стоит иметь в виду, что хотя частотный ресурс увеличился, но ныне действующая спецификация Wi-Fi 6 не позволяет на его основе увеличить максимальную пропускную способность свыше ныне имеющегося предела в 9,6 Гбит/c. Но, тем не менее, новый частотный диапазон будет задействован в спецификации Wi-Fi 6E. Пока использование нового частотного ресурса лишь позволит повысить надежность соединений в условиях перенасыщенного радиоэфира.

О выпуске беспроводных платформ с поддержкой Wi-Fi 6E уже объявили ведущие производители – Broadcom, Qualcomm и Intel. Их выход на рынок ожидается в начале 2021 года. Тогда же будет запущена и программа сертификации Wi-Fi 6E. О своих планах выпуска беспроводных решений с поддержкой Wi-Fi 6E сообщили в частности Linksys и Netgear.

Впрочем, еще не все преграды на дороге развития Wi-Fi уничтожены. Необходимо также открытие диапазона 6 ГГц и на европейском континенте в соответствующем органе Евросоюза. Ожидается, что это произойдет позже в нынешнем году.

А что же далее? Понятно, что жизнь не стоит на месте, и вместе с ней нет покоя и пользователям, которые стремятся получить как можно более скоростные беспроводные каналы для работы с видео высокой четкости и приложений виртуальной реальности. Поэтому уже запущена рабочая группа по созданию спецификации Wi-Fi 7, где максимальная скорость соединения будет увеличена до впечатляющего уровня в 30 Гбит/c. Как раз для его достижения и было необходимо открытие частотного диапазона 6 ГГц.

Пока о Wi-Fi 7 известно немного. Так ожидается, что соответствующая спецификация будет принята ориентировочно в 2024 году. Она получит номер 802.11be. По сравнению с Wi-Fi 6, в ней кроме увеличения пропускной способности будет также увеличена емкость.

Из технических подробностей развития Wi-Fi 7 известно, в частности, появление в этой спецификации технологии CMU-MIMO, которая является развитием MIMO, реализованной в Wi-Fi 6. Ожидается, что появится поддержка до 16 каналов передачи данных, вместо нынешних восьми. Кроме того, если в Wi-Fi 6 используется модуляция 1024-QAM, то в следующем поколении это будет 4096-QAM.



Оглядываясь назад, понимаешь насколько стремительно развиваются технологии. В результате беспроводное соединение становится быстрее проводного подключения. Мечтать о таком 20 лет назад было просто невозможно.

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