Western Digital анонсировала портативные SSD емкостью 4 ТБ

12 января 2021 г., 14:33

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Компания Western Digital анонсировала накопители емкостью 4 ТБ для потребительского сегмента.



«На этом этапе мы создаем решения с той емкостью и производительностью, которые необходимы нашим клиентам. Продукция Western Digital используется миллионами компаний и индивидуальных пользователей по всему миру, мы продолжаем улучшать наши технологии, чтобы обеспечивать ту производительность, надежность и качество, которые им нужны», — отмечает Джим Уэлш, старший вице-президент и генеральный менеджер подразделения Consumer Solutions Products корпорации Western Digital.



Портативный твердотельный накопитель SanDisk Extreme Pro благодаря NVMe обеспечивает скорость чтения и записи до 2000 МБ/с. Алюминиевый корпус (под силиконовым покрытием) выступает в роли радиатора, обеспечивая более высокие скорости в портативном форм-факторе. Ожидается, что накопитель SanDisk Extreme Pro емкостью 4 ТБ будет доступен в конце этого квартала по ориентировочной рекомендованной розничной цене в размере 749.99 долл.



Накопитель SanDisk Extreme обеспечивает скорость до 1050 МБ/с, выдерживает падение с высоты до двух метров, имеет также защиту от воды и пыли IP551. Емкостью 4 ТБ будет доступен в конце этого календарного квартала по ориентировочной рекомендованной розничной цене 699,99 долл.



WD_Black P50 Game Drive, созданный специально для геймеров, отличается своей производительностью со скоростью чтения SSD до 2000 МБ/с, также будет предложен в конце квартала по рекомендованной розничной цене 749,99 долл.



Cтильный металлический дизайн My Passport SSD от WD, как отмечает производитель, сочетается с прочностью диска. Устойчив к ударам и вибрации, а также к падению с высоты до 6,5 футов (1,98 м) и доступен в различных цветах, включая серый, синий, красный, золотой и серебряный. Технология NVMe обеспечивает скорость чтения до 1050 МБ/с и записи до 1000 МБ/с. Устройство емкостью 4 ТБ будет доступно в конце квартала по цене 679,99 долл.

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