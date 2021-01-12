Новый лазерный RGB-модуль подойдёт для проецирования экрана на сетчатку

12 января 2021 г., 14:05

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Решить проблемы существующих умных очков и носимых дисплеев, такие как громоздкость, малое время автономной работы и низкое качество изображения, ученые из японского университета г. Фукуи хотят с помощью разрабатываемого ими невероятно маленького, но мощного проектора изображений.

В самой свежей своей публикации, представленной на 27-м Международном семинаре по дисплеям (IDW ’20), они сообщили об успешной интеграции компактного модуля RGB-лазера габаритами всего 8×4×3 мм с микроэлектромеханическим (MEMS) зеркалом. Электронный контроль развёртки отражаемого зеркалом лазерного луча позволит получать высококачественное изображение на любой поверхности.

Авторы разработали для этой системы смеситель, комбинирующий сигналы от трёх источников базовых цветов RGB. Он может синтезировать нужное сочетание оттенков с очень высокой эффективностью — 97 процентов (потери составляют лишь 0,13 дБ). С помощью ахроматического объектива достигается отличная круговая фокусировка луча, кроме того, можно использовать другие линзы для создания коллимированных лучей большого диаметра.

Созданный сканирующий лазерный модуль подходит для проецирования полноцветного видео с разрешением 1280×720. Учитывая его миниатюрные размеры и потенциально низкое потребление энергии, авторы рассчитывают доработать это решение для интеграции в умные очки и проецирования изображений непосредственно на сетчатку глаза.



Приложения таких носимых дисплеев выходят за рамки развлекательной виртуальной/дополненной реальности: они могут улучшить конференц-связь, видеонаблюдение, удаленную хирургию, а также новые автомобили с интеллектуальной технологией вождения.

В сотрудничестве с японским чипмейкером, корпорацией SEIREN KST, авторы готовятся вывести своё изобретение на рынок в течение года.

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