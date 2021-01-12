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На компьютерном рынке — лучший за последние десять лет рост

12 января 2021 г., 15:05
На компьютерном рынке — лучший за последние десять лет рост

По версии Gartner, четвертый квартал прошлого года был отмечен ростом глобальных поставок ПК на 10,7%, до 79,4 млн устройств. Благодаря трём кряду кварталам роста, в целом за 2020 г. объем мирового рынка увеличился до 275 млн десктопов, ноутбуков и ультрамобильных премиум-продуктов. Позитивная динамика в размере 4,8% оказалась лучшей за последние десять лет.

Не принимаемые во внимание аналитиками хромбуки по итогам рассматриваемого периода выросли в поставках почти на 200%, до 11,7 млн шт. В целом за год, во многом благодаря рынку Северной Америки, поставки хромбуков увеличились более чем на 80%, до 30 млн устройств.

Тройка лидеров рынка изменений не претерпела, однако Lenovo сумела увеличить отрыв от HP. Вследствие вызванного пандемией изменения спроса подконтрольные доли сумели нарастить ориентированные на потребителя Apple, Acer, Asus.

В странах EMEA квартальные поставки выросли на 6,9%, до 23 млн ПК. Лидером роста оказались США, где было отгружено на 20,6% больше традиционных компьютеров, нежели годом ранее.

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