Сили оборони отримали 830 FPV-дронів, придбаних в рамках операції «Єдність»

29 ноября 2023 г., 8:25

Дрони-камікадзе допоможуть спецпризначенцям ЦСО «А» СБУ ефективніше уражати ворога. Безпілотники оснащено снарядами українського виробництва.

Найближчим часом бійці отримають решту дронів, які придбано завдяки спільному збору фандрейзинговий платформи UNITED24, фонду компетентної допомоги армії «Повернись живим» та monobank, повідомив Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України.

В рамках проєкту «Операція "Єдність"» за три дні було зібрано 235 млн грн на 10 тисяч FPV-дронів із боєприпасами та комплектуючими.

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