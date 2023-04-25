GoIT Neoversity пропонує першу в Україні онлайн магістратуру в IT з міжнародною акредитацією

25 апреля 2023 г., 16:35

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Українська edtech компанія GoIT, що надає доступ до IT-навчання, запускає GoIT Neoversity – першу онлайн магістратуру в IT з міжнародною акредитацією. Це новий формат навчання, який передбачає отримання вищої IT‑освіти з європейським дипломом. Перший курс стартує вже у травні. Проєкт реалізується спільно з Woolf, міжнародним вищим навчальним закладом, сертифікованим в ЄС, змодельованим за зразками Оксфордського та Лондонського університетів.

Диплом європейського зразка, отриманий по завершенню програми, визнається більш ніж у 60 країнах, включаючи США, Канаду, Австралію та Азію. Це дає змогу студентам подаватися на вакансії у міжнародні IT-компанії з усього світу, і маючи глибокі знання в IT, претендувати на більший дохід при наймі. Так, згідно з міжнародною практикою, IT-спеціалісти, що мають вищу профільну освіту, отримують заробітні плати на 18% вищі.

Навчальна програма розрахована на два роки із середнім навантаженням у 90 годин на місяць. Це 2250 годин теорії та практики сумарно, що розбиті на 16 модулів та дипломний проєкт. Над останнім студенти працюватимуть два місяці, із навантаженням 125 годин на місяць. Зручний графік дозволяє студентам поєднувати онлайн-навчання за допомогою LMS-системи з поточною роботою та сім’єю, оскільки багато студентів (88%) приходять в GoIT за зміною спеціальності та професії в IT у віці 25+ років.

Наразі програма від GoIT Neoversity пропонує спеціалізацію Software Engineering у рамках курсу Master of Science in Computer Science. Вона стартує у травні. Наступний напрямок, над яким вже працюють в компанії – Data Science & Data Analytics. Його запуск орієнтують на вересень.

Крім цього, восени в GoIT Neoversity запустять і програму підготовки бакалаврів.

Лектори GoIT Neoversity – практики з провідних IT-компаній глобальної індустрії, відомі підприємці, засновники бізнесів, представники венчура. В компанії вже анонсують участь таких гостьових спікерів, як Роман Прокоф’єв, засновник сервісу для пошуку вакансій Jooble, Євген Сисоєв, керівний партнер інвесткомпанії AVentures Capital, Дмитро Лисицький, співзасновник української філії IT-аутсорсера GlobalLogic та Костянтин Магалецький, екс-партнер інвестиційної компанії в Центрально-Східній Європі Horizon Capital, інвестор в EdTech стартапи та віцепрезидент з міжнародного співробітництва національної спільноти IT Ukraine Association.

Навчання побудоване на проєктному підході, що передбачає фокус на практиці із максимальним наближенням до реальних задач в IT-індустрії. Такий практикоорієнтований підхід застосовується у більшості міжнародних університетів – наприклад, у «Массачусетському технологічному інституті». Так, студенти отримують знання та навички як Fullstack розробники, а також додатково опанують Web Design, QA та Python. Це відкриває можливості для працевлаштування за спеціальностями Fullstack, Frontend, Backend Software developer, System Software Development Engineer та Product Development Engineer.

Для вступу на програму GoIT Neoversity студентам потрібен диплом бакалавра, спеціаліста або магістра будь-якого напряму, вступний іспит не передбачається. Як і в традиційній університетській освіті, після кожного модуля студенти мають здати залік. Якщо залік – командний або особистий проєкт – не здано, передбачене відрахування з двома можливостями перездачі протягом місяця після закінчення модуля. Також студенти можуть перевестися в групу, що стартує пізніше та продовжити навчання.

Навчання відбувається українською мовою із додатковим вивченням англійської, необхідної сьогодні у більшості IT-компаній в Україні. Це дає можливість для подальшого працевлаштування в провідних міжнародних компаніях як для студентів з території України, так і для етнічних українців, хто знаходиться поза межами країни.

Вартість навчання на магістерській програмі від GoIT – 4000 євро, що наразі в еквіваленті становить близько 164 тис. грн. Для першого курсу наразі діє спеціальна знижка у розмірі 1000 євро.

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