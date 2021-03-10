Высокомощные FEM для сверхбыстрых приложений Wi-Fi 6E

10 марта 2021 г., 18:25

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Skyworks представила два новых интерфейсных модуля (Front-End Modules, FEM) для мощных сетевых приложений Wi-Fi 6E, включая внутренние и внешние сети и беспроводную потоковую передачу видео.

SKY85784-11 имеет чрезвычайно низкий порог EVM и одновременно обеспечивает сверхвысокую линейную выходную мощность, которая может соответствовать нормативным пределам, что улучшает общее покрытие диапазона. Компания утверждает,что SKY85780-11, высокопроизводительный FEM, является единственным продуктом на рынке, который максимально увеличивает расстояние и пропускную способность в пределах максимального предела выходной мощности FCC.

Оба высокоинтегрированных FEM включают в себя однополюсный двухпозиционный (SPDT) переключатель передачи / приема (T / R), малошумящий усилитель с высоким коэффициентом усиления (LNA) с байпасом и PA, предназначенный для мощных Wi- Приложения и системы Fi 6E. Устройство представлено в компактном 24-контактном корпусе размером 3 x 5 мм, который позволяет уменьшить пространство на плате внешнего интерфейса более чем на 50 процентов.

Недавно Skyworks объявила, что ее высокопроизводительные интерфейсные модули Wi-Fi 6E были разработаны в качестве первого сверхбыстрого игрового маршрутизатора Wi-Fi 6E от ASUS. Используя недавно выделенный FCC расширенный диапазон 6 ~ 7 ГГц для удвоения пропускной способности традиционного Wi-Fi, стандарт Wi-Fi 6E обеспечивает более быстрое подключение и поддерживает увеличенное количество подключенных пользователей, удовлетворяя беспрецедентный спрос на расширенные видеоконференции, онлайн-игры, потоковое телевидение, AR / VR, камеры домашней безопасности и онлайн-приложения для упражнений. Компания ASUS, являющаяся признанным лидером на рынке сетевых технологий, первой представила увеличенную и широкую полосу пропускания 160 МГц для каналов Wi-Fi 6E с игровым маршрутизатором ROG Rapture GT-AXE11000.

В отчете ABI Research ожидается, что к 2025 году будет поставлено 1,4 миллиарда наборов микросхем Wi-Fi 6E, а также отмечается, что добавление диапазона 6 ГГц происходит в критический момент, поскольку домашняя связь Wi-Fi сталкивается с повышенным спросом на данные, о чем сообщают операторы по всему миру. резкий скачок трафика Wi-Fi. Добавление диапазона 6 ГГц поможет обеспечить более быстрый Wi-Fi с меньшими помехами, гарантируя, что это увеличенное использование домашнего Wi-Fi может поддерживаться с высококачественной связью.

Продукты Wi-Fi 6E от Skyworks ускоряют вывод на рынок за счет включения всех необходимых функций для обеспечения максимально допустимой производительности и содержат логарифмический детектор мощности для поддержки широкого динамического диапазона, низкого энергопотребления и улучшенного управления температурным режимом. Наши беспроводные продукты Wi-Fi 6E обеспечивают более высокую скорость загрузки и выгрузки, а также расширенное покрытие, высоконадежную связь в зонах с плотным трафиком и повышенную энергоэффективность.

ROG Rapture GT-AXE11000 поддерживает три одновременных рабочих диапазона частот и возможность подключения 802.11ax Wi-Fi 6E, поддерживает скорость до 11 гигабит в секунду и поддерживает агрегирование WAN для проводного подключения до 2 гигабит в секунду. С 4x4 Wi-Fi 6 и портом проводной локальной сети 2,5 гигабит в секунду как проводные, так и беспроводные сети могут достигать устойчивой скорости более 1 гигабит в секунду, обеспечивая настоящую мультигигабитную производительность. GT-AXE11000 воплощает в жизнь лучший в отрасли дизайн и использует новейшие интерфейсные модули Skyworks с полосой пропускания 6 ГГц для максимального увеличения радиочастотных характеристик в отношении покрытия сигнала, качества и энергоэффективности.

«В этом году люди проводят больше времени, чем когда-либо дома, работая, учась и играя, и для геймеров это также означало поиск новейшего и лучшего оборудования для повышения уровня своей игры», - сказал Тен-Лонг Дэн, корпоративный вице-президент компании ASUS. «Использование огромного опыта Skyworks в разработке передовых технологий позволило нам воплотить в жизнь настоящую мультигигабитную производительность для тех, кто хочет получить преимущество при обновлении игрового процесса с новым ASUS ROG Rapture GT-AXE11000».

Высокопроизводительные интерфейсные модули от Skyworks были разработаны в первом сверхбыстром игровом маршрутизаторе Wi-Fi 6E от ASUS

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