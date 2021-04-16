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Рост мирового рынка полупроводников превысил 10%

16 апреля 2021 г., 11:45
Рост мирового рынка полупроводников превысил 10%

Выручка мирового рынка полупроводников в 2020 г. достигла 466,2 млрд долл., — сообщает Gartner. Относительно 2019 г. позитивная динамика составила 10,4%.

Память, GPU и чипсеты 5G обеспечили индустрии высокие темпы роста, а основными потребителями были гипермасштабируемые ЦОД, ПК, ультрамобильных компьютеры и смартфоны с поддержкой 5G. В то же время, вследствие пандемии COVID-19 автомобильная промышленность и индустриальная электроника заметно сбавили темпы освоения чипов.

Лидерство в личном зачете сохранила Intel, а лучшую динамику увеличения выручки показали Nvidia и MediaTek. Первая росла преимущественно за счет высокого спроса на игровые продукты и решения для ЦОД, а вторая — за счет проблем у ключевого конкурента — Huawei.

Нарастив прошлогоднюю выручку на 13,5%, память обеспечила 26,7% общегодовых продаж полупроводников. Причем, выручка от продажи чипов NAND выросла на 25,2%.

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