Vivo, OPPO и Xiaomi объединились для создания новой системы беспроводной передачи файлов

3 января 2020 г., 16:45

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Компании vivo, OPPO и Xiaomi объявили о своем партнерстве в рамках инициативы Peer-to-Peer Transmission Alliance, которая нацелена на создание системы беспроводной передачи файлов между устройствами брендов.

Новая беспроводная система передачи файлов не требует использования каких-либо сторонних приложений или сетевых данных. С ее помощью можно будет передавать широкий спектр файлов, включая фотографии, видео, музыку, документы и другие файлы.

Беспроводная система передачи файлов не требует подключения к Интернету, а использует Bluetooth для быстрого соединения и технологию WiFi P2P (Peer to Peer) для передачи данных. При этом создается мгновенное, стабильное и высокоскоростное соединение между устройствами, которое отличается низким энергопотреблением. Для этой технологии заявлена средняя скорость передачи 20 МБ/с. Кроме того, технология WiFi P2P не прерывает соединение Wi-Fi, а значит, пользователи остаются подключенными и могут продолжать свои действия с устройствами во время передачи файла.

Пользователям просто нужно включить свой Wi-Fi и Bluetooth или соответствующую функцию в меню, а затем выбрать файлы, которыми они хотят поделиться. Если у другого пользователя также включена эта функция, появится уведомяющий значок. После подтверждения выбранные файлы будут переданы.

Заявлено, что эта функция будет постепенно внедряться в новые продукты vivo на различных рынках с февраля 2020 года.

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