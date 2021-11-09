Viasat покупает Inmarsat за 7,3 млрд долл.

9 ноября 2021 г., 13:25

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В понедельник компания Viasat объявила о приобретении британской компании Inmarsat в рамках сделки на 7,3 млрд долл., которая включает в себя погашение долга на сумму 3,4 млрд долл.



Ожидается, что закрытие сделки произойдет во второй половине 2022 года, Viasat заявила, что расширит свой совет директоров до 10 мест, при этом нынешний председатель Inmarsat займет одно место, а акционеры Inmarsat получат еще одно.



После закрытия сделки акционерам Inmarsat будет принадлежать 37,5% акций Viasat.



Объединенная компания будет иметь парк из 19 спутников, находящихся в эксплуатации, еще 10 спутников находятся в стадии строительства. Также в активах глобальная зона покрытия Ka-диапазона и активы L-диапазона, а также лицензии на всепогодную узкополосную связь.



Viasat отмечает, что представит свои технологии формирования диаграммы направленности, терминала конечного пользователя и полезной нагрузки, чтобы «открыть большую ценность» в космических активах Inmarsat в L-диапазоне.



Ожидается, что совместный доход составит 4,1 млрд долл., из которых 45% поступят от правительств, а показатель EBITDA - 1,4 млрд долл. Штат объединенной компании будет насчитывать более 8000 сотрудников, которые работают в 90 офисах по всему миру.



«Объединенная компания намерена интегрировать спектральные, спутниковые и наземные активы обеих компаний в глобальную гибридную космическую и наземную сеть с высокой пропускной способностью, способную предоставлять услуги высочайшего качества в быстрорастущем коммерческом и государственном секторах», отмечается в заявлении Viasat.



В июле Inmarsat представил сеть, которая, по ее утверждениям, сможет объединить спутники с поддержкой 5G, низкоорбитальные и геостационарные спутники. Компания, получившая название Orchestra, заявила, что ей потребуется инвестировать порядка 100 млн долл. в течение пяти лет, чтобы запустить сеть и вывести группировку из 150–175 спутников на низкой околоземной орбите. Также начнется работа над наземной сетью.

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