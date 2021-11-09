NVIDIA Quantum-2 InfiniBand увеличивает производительность в 3 раза и снижает потребность в коммутаторах ЦОД в 6 раз

9 ноября 2021 г., 14:15

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­­NVIDIA представила NVIDIA Quantum-2, новое поколение сетевой платформы InfiniBand, которая обеспечивает экстремальную производительность, широкую доступность и высокую защищенность, необходимые поставщикам облачных вычислений и суперкомпьютерным центрам.



Как отмечается, NVIDIA Quantum-2 – самая технологичная из когда-либо созданных комплексных сетевых платформ – это платформа на базе технологии InfiniBand 400 Гбит/с, которая состоит из коммутатора NVIDIA Quantum-2, сетевого адаптера ConnectX-7, DPU-процессора BlueField-3 и программного обеспечения, поддерживающего новую архитектуру.



Решение выходит как раз в тот момент, как суперкомпьютерные центры становятся все доступнее для множества пользователей, в том числе за пределами организаций, в которых они работают. Параллельно мировые поставщики облачных услуг начинают предлагать миллионам своих клиентов еще больше суперкомпьютерных сервисов.



Подчеркивается, что NVIDIA Quantum-2 обладает ключевыми характеристиками, необходимыми для больших рабочих нагрузок в любой области. С поддержкой облачных технологий платформа обеспечивает высокую производительность с пропускной способностью 400 гигабит в секунду и поддержку мультитенантного режима для обслуживания большого количества пользователей.



«Требования современных суперкомпьютерных центров и публичных облаков совпадают, - сказал Гилад Шайнер (Gilad Shainer), старший вице-президент по сетевым технологиям NVIDIA. - Они должны обеспечивать максимально возможную производительность для новых задач высокопроизводительных вычислений, искусственного интеллекта и анализа данных, а также надежно защищать рабочие нагрузки и быстро реагировать на меняющиеся требования пользовательского трафика. Такое видение современного центра обработки данных стало реальностью с выходом NVIDIA Quantum-2 InfiniBand».



С интерфейсом 400 Гбит/с NVIDIA Quantum-2 InfiniBand удваивает скорость сети и утраивает количество сетевых портов. Платформа увеличивает производительность в 3 раза и снижает потребность в коммутаторах ЦОД в 6 раз, сокращая при этом энергопотребление и уменьшая пространство ЦОД на 7%.



NVIDIA Quantum-2 не позволяет работе одного клиента мешать другим нагрузкам, благодаря передовой системе контроля перегрузки на основе телеметрии с облачными возможностями, которая обеспечивает надежную передачу данных, независимо от всплесков количества пользователей или требований рабочих нагрузок.



Технология внутрисетевых вычислений NVIDIA Quantum-2 SHARPv3 обеспечивает в 32 раза больше механизмов ускорения для приложений ИИ по сравнению с предыдущим поколением. Расширенное управление структурой InfiniBand для ЦОД, включая профилактическое обслуживание, обеспечивается платформой NVIDIA UFM Cyber-AI.



Система синхронизации с наносекундной точностью, интегрированная в NVIDIA Quantum-2, может синхронизировать распределенные приложения, такие, как обработка баз данных, помогая сократить время ожидания и простоя. Наносекундная синхронизация – это новая технология, которая позволяет облачным центрам обработки данных стать частью телекоммуникационной сети и размещать программно определяемые радиосервисы 5G.



В основе платформы Quantum-2 лежит новый коммутатор Quantum-2 InfiniBand. Он построен на 57 миллиардах транзисторов на 7-нанометровом чипе и физически немного больше, чем графический процессор NVIDIA A100 с 54 миллиардами транзисторов.



Коммутатор имеет 64 порта со скоростью 400 Гбит/с или 128 портов со скоростью 200 Гбит/с и будет устанавливаться в различные системы коммутации с числом портов до 2048, что более чем в 5 раз превышает коммутационные возможности решения предыдущего поколения Quantum-1.



Такое сочетание высокой сетевой скорости, возможностей коммутации и масштабируемости идеально подходит для построения гигантских систем высокопроизводительных вычислений следующего поколения.



Коммутатор NVIDIA Quantum-2 доступен у широкого круга ведущих поставщиков инфраструктур и систем по всему миру, включая Atos, DataDirect Networks (DDN), Dell Technologies, Excelero, GIGABYTE, HPE, IBM, Inspur, Lenovo, Penguin Computing, QCT, Supermicro, VAST Data и WekaIO.



Платформа NVIDIA Quantum-2 имеет два варианта сетевых конечных устройств: NVIDIA ConnectX-7 NIC и NVIDIA BlueField-3 DPU InfiniBand.



ConnectX-7 с 8 миллиардами транзисторов в 7-нанометровом дизайне удваивает скорость передачи данных лучшего в мире сетевого чипа для высокопроизводительных вычислений NVIDIA ConnectX-6. Также удваивается производительность RDMA, GPUDirect Storage, GPUDirect RDMA и внутрисетевых вычислений. Поставки ConnectX-7 начнутся в январе.



BlueField-3 InfiniBand с 22 миллиардами транзисторов в 7-нанометровом дизайне предлагает 16 64-битных процессоров Arm для разгрузки и изоляции стека инфраструктуры ЦОД. Поставки BlueField-3 начнутся в мае.

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