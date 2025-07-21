Велика Британія вводить санкції проти хакерських угрупувань рф

21 июля 2025 г., 13:35

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Міністерство закордонних справ України вітає рішення Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії про запровадження санкцій щодо трьох підрозділів Головного управління Генерального штабу Збройних Сил російської федерації та 18 офіцерів військової розвідки за багаторічну зловмисну кібердіяльність, спрямовану проти Сполученого Королівства, країн Європейського Союзу, НАТО, а також України.

Встановлення санкційних обмежень щодо російських хакерських угруповань є кроком у відповідь на деструктивну кампанію, яку рф провадить у кіберпросторі з метою дестабілізації європейських демократичних інституцій, об'єктів енергетичної інфраструктури, телекомунікаційних компаній, впливу на виборчі процеси й засоби масової інформації – підриву європейської стабільності та безпеки в цілому.

Це також вагомий практичний внесок у захист України від російської агресії. Адже згадані підсанкційні суб’єкти рф – ідентифіковані у межах національної атрибуції як угруповання UAC-0056, UAC-0001 та UAC-0002 та афілійовані з російськими військовими частинами №29155, 26165, 74455 – здійснюють кібератаки, кібершпіонаж, акти кібертероризму та інші форми підривної діяльності у кіберпросторі передусім проти України.

Від початку 2022 року Національною командою реагування на кіберінциденти, кібератаки та кіберзагрози CERT-UA задокументовано понад 100 кіберінцидентів, пов’язаних з UAC-0056, понад 110 – з UAC-0001 та понад 170 кіберінцидентів – з UAC-0002. Останнє угруповання відповідальне за найбільш резонансні атаки на «Укрзалізницю», державні реєстри України й «Київстар».

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