Данія прагне створити найпотужніший у світі квантовий комп'ютер

21 июля 2025 г., 14:35

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Як повідомляє Reuters, фонд Novo Nordisk та Державний кредитний фонд Данії оголосили про спільні інвестиції у створення, як вони стверджують, найпотужнішого у світі квантового комп'ютера.





Ця ініціатива, названа QuNorth, має на меті здійснити революцію у таких сферах, як відкриття ліків та матеріалознавство. Квантові обчислення обіцяють можливість виконання обчмслеть, на які сьогоднішнім системам знадобилися б мільйони років. І це може відкрити шлях до проривів у медицині, хімії та багатьох інших галузях.





Фонд Novo Nordisk, неприбуткова організація, що контролює фармацевтичного гіганта Novo Nordisk, та Експортний та інвестиційний фонд Данії (EIFO) інвестують 80 мільйонів євро у цей проєкт.





Також зазначається, що компанія Microsoft, яка має свою найбільшу лабораторію з квантових обчислень в Данії, надаватиме програмне забезпечення, а Atom Computing займеться безпосереднім будівництвом квантового комп'ютера.





Нова система отримає назву Magne, натхненну скандинавською міфологією, де Магні, син Тора, відомий своєю величезною силою. Будівництво розпочнеться восени цього року, а завершення робіт та запуск комп'ютера очікується до кінця наступного року.





За словами Джейсона Зандера (Jason Zander), виконавчого віцепрезидента Microsoft, квантовий комп'ютер почне працювати з 50 логічними кубітами. Минулого листопада Microsoft та Atom створили 24 логічні кубіти, що було рекордним показником.





Зандер підкреслив, що досягнення приблизно 50 логічних кубітів знаменує "справжню квантову перевагу", коли з'явиться можливість виконувати обчислення на квантовому комп'ютері, які неможливі на класичному. Він додав, що коли машина досягне 100 логічних кубітів, можна буде розв'язувати наукові проблеми, а при кількох сотнях – займатися дослідженнями у хімічній галузі та відповідати на складні питання. Зрештою, при досягненні 1000 логічних кубітів, за словами Зандера, "ви зможете вирішувати все".

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