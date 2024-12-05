SolarWinds Observability усуває прогалини в моніторингу гібридних ІТ-інфраструктур

5 декабря 2024 г., 12:35

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SolarWinds, розробник програмного забезпечення для моніторингу та управління ІТ, оголосив про запуск нового покоління SolarWinds Observability, доступного як у самостійних варіантах розгортання, так і в SaaS, інформує Oberig IT.

Використовуючи більш ніж 25-річний досвід у моніторингу мереж та інфраструктури, компанія розширила можливості спостережуваності для мереж, інфраструктури та хмар. Нововведення включають більш детальний моніторинг локальної інфраструктури, покращену спостережуваність хмарної інфраструктури та розширені функції штучного інтелекту та машинного навчання (AI/ML).

Згідно з дослідженням, проведеним компанією GigaOm, складні розподілені гібридні ІТ-середовища являють собою проблеми для більшості організацій у плані контролю та управління. Щобільше, 85% опитаних стверджують, що складність та обсяг додатків є операційними проблемами, а 67% стверджують, що це основна проблема при запуску застарілих чи віртуалізованих додатків на фізичній інфраструктурі. Компанія Flexera нещодавно з’ясувала, що 73% організацій використовують гібридну хмарну архітектуру, а Gartner стверджує, що до 2027 року половина критично важливих корпоративних додатків будуть розміщуватись поза централізованими публічними хмарами.

SolarWinds Observability забезпечує широку видимість та розуміння на основі штучного інтелекту, що допомагає клієнтам ефективно управляти сучасними ІТ-середовищами, підвищувати продуктивність, забезпечувати гнучкість розгортання та оптимізувати витрати та ресурси ІТ.

Нові можливості SolarWinds Observability SaaS та Self-Hosted включають: розширений моніторинг локальної інфраструктури; розширену спостережуваність хмарної інфраструктури; повніший аналіз продуктивності мережі, потоків трафіку та маршрутів; охоплення більшої кількості пристроїв та значне збільшення масштабу; вбудований інтелект та можливості AI/ML.

Оновлена платформа SolarWinds Platform Connect усуває необхідність у складній міграції із заміною, пропонуючи велику гнучкість та контроль над процесом впровадження спостережуваності. Клієнти можуть почати з SolarWinds Observability Self-Hosted, а потім спробувати й впровадити рішення SaaS за допомогою всього декількох простих кліків.

Компанія SolarWinds також оголосила про випуск нової комбінованої ліцензії для двох своїх продуктів для самостійного використання Database Observability – Database Performance Analyzer та SQL Sentry.

Незалежно від того, чи потрібне клієнтам широке охоплення DPA для різних типів баз даних, таких як MySQL, Oracle, PostgreSQL, або глибокий аналіз та дослідження SQL Server за допомогою SQL Sentry, вони зможуть придбати одну ліцензію та використовувати її для обох продуктів, забезпечуючи свободу та гнучкість при виборі рішення, придатного для конкретного середовища.

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