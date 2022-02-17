 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 6 (1300)

06.02 - 13.02

читать

Архив номеров

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

В нынешнем году мировой рынок гарнитур AR/VR вырастет на 44%

17 февраля 2022 г., 17:25
0 
 

Аналитики TrendForce предполагают, что  в нынешнем году мировой рынок освоит не менее 14,19 млн гарнитур дополненной и виртуальной реальности. Если прогноз подтвердится, то результат годичной давности удастся улучшить на 43,9%.

Сохраняющийся повышенным спрос связывается, прежде всего, с активизацией интереса к домашним развлечениям в период пандемии.

Дополнительным немаловажным аргументом для потребителей можно считать регулярное удешевление популярных продуктов. Так, наиболее востребованная потребителями гарнитура – Oculus Quest 2 – в настоящее время стоит от 200 до 400 долл.

Повышенное внимание к решениям, связанным с метавселенной, заставляет игроков аппаратного рынка ускорить работу над новыми продуктами, однако весомой препоной этому называются дефицит полупроводниковых комплектующих и сложность в разработке кардинальной новых технологий.

В ближайшее время аналитики не ожидают появление каких либо прорывных продуктов, что позволит сохранить за Oculus и Microsoft статус отраслевых лидеров по меньшей мере до 2023 г.

Сегодняшними бестселлерами признаны Microsoft  HoloLens 2 и Oculus Quest 2.

Ожидаемый рыночными экспертами запуск новых продуктов от Apple, Meta и Sony может быть перенесен на более поздний срок. Более того, их появление вряд ли существенно повлияет на темпы роста мирового рынка AR/VR.

Dell PowerStore – абсолютная готовность к инновациям в IT

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  