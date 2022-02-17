В нынешнем году мировой рынок гарнитур AR/VR вырастет на 44%

17 февраля 2022 г., 17:25

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Аналитики TrendForce предполагают, что в нынешнем году мировой рынок освоит не менее 14,19 млн гарнитур дополненной и виртуальной реальности. Если прогноз подтвердится, то результат годичной давности удастся улучшить на 43,9%.



Сохраняющийся повышенным спрос связывается, прежде всего, с активизацией интереса к домашним развлечениям в период пандемии.



Дополнительным немаловажным аргументом для потребителей можно считать регулярное удешевление популярных продуктов. Так, наиболее востребованная потребителями гарнитура – Oculus Quest 2 – в настоящее время стоит от 200 до 400 долл.



Повышенное внимание к решениям, связанным с метавселенной, заставляет игроков аппаратного рынка ускорить работу над новыми продуктами, однако весомой препоной этому называются дефицит полупроводниковых комплектующих и сложность в разработке кардинальной новых технологий.



В ближайшее время аналитики не ожидают появление каких либо прорывных продуктов, что позволит сохранить за Oculus и Microsoft статус отраслевых лидеров по меньшей мере до 2023 г.



Сегодняшними бестселлерами признаны Microsoft HoloLens 2 и Oculus Quest 2.



Ожидаемый рыночными экспертами запуск новых продуктов от Apple, Meta и Sony может быть перенесен на более поздний срок. Более того, их появление вряд ли существенно повлияет на темпы роста мирового рынка AR/VR.

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