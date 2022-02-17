N-iX планує відкрити офіси у Дніпрі, Івано-Франківську, Харкові та Вінниці

17 февраля 2022 г., 16:35

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Компанія N-iX, яка наразі об’єднує понад 1700 фахівців та надає послуги з розробки програмного забезпечення, експертизу у хмарних рішеннях, інженерії даних, вбудованих системах тощо, планує у 2022 році відкрити чотири нових офіси. Таким чином до кінця року вона матиме сім офісів в Україні – один у Києві, два у Львові, а також по одному в нових локаціях – у Дніпрі, Івано-Франківську, Харкові (працює під брендом Novelix) та Вінниці.

«Цього року наша компанія святкує 20 років. Ми впевнено наближаємось до позначки у 2000 спеціалістів та плануємо збільшувати нашу команду ще активніше. Вже декілька років N-iX співпрацює з фахівцями, які працюють віддалено з різних куточків України. Так ми сформували спільноти у різних містах», – коментує Павло Дещинський, Сhief Operating Officer в N-iX.

Фахівці N-iX можуть обирати, де працювати – з простору компанії, віддалено чи поєднувати обидва формати. В містах, де ще немає офісів N-iX, компанія створює хаби та пропонує працювати в найкращих коворкінгах міст.

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