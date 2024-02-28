Нафтогазова галузь у Європі має найбільше зростання витрат на хмарні сервіси у 2024 році

28 февраля 2024 г., 11:35

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За даними IDC, витрати на публічні хмарні сервіси в Європі складуть 171 мільярд доларів у 2024 році і досягнуть майже 298 мільярдів доларів до 2027 року, зафіксувавши п’ятирічний (2022-2027) середньорічний темп зростання (CAGR) на рівні 21%.



Платформа як послуга (PaaS) продовжуватиме зростати найшвидшими темпами в довгостроковій перспективі завдяки ажіотажу навколо генеративного АІ, який стимулюватиме інвестиції в хмарні програмні сервіси штучного інтелекту.



Хоча європейські галузі продовжують відчувати перешкоди, перспективи на 2024 рік виглядають більш багатообіцяючими. Інфляція пом’якшується, і очікується, що тенденція до зниження по всій Європі прискориться, попри локальні проблеми. Що стосується витрат на хмарні технології в розрізі країн, то Польща очолить список лідерів у європейському регіоні. Це завдяки більш сприятливим економічним перспективам, зумовленим зростанням реального наявного доходу, зниженням інфляції, підвищенням номінальної заробітної плати та збільшенням соціальних виплат. Найповільніше витрати зростатимуть у Великобританії, де економіка залишається нестабільною, а інфляція залишається вищою, ніж у решті Європи, а у другій половині 2023 року було оголошено про рецесію.



«Всупереч макроекономічним викликам, витрати на хмарні технології продовжать зростати в усіх галузях, підтримувані такими потужними драйверами, як GenAI, CloudOps, цифровий суверенітет та стійкість, - каже Андреа Мінонн (Andrea Minonne), менеджер з досліджень IDC у Великобританії. - Оскільки економіка залишається нестабільною, для хмарних провайдерів важливо залишатися на вершині галузевих трендів, розуміючи динаміку та пріоритети різних вертикальних ринків».



Якщо розглядати витрати на хмарні технології за галузями, то нафтогазовий сегмент буде однією з тих, де витрати на хмарні технології у 2024 році зростуть найбільше у порівнянні з попереднім роком. Це відповідає високим прибуткам, яких галузь досягла з початку війни в Україні, що вплине на ІТ-бюджети нафтогазових компаній та їхню здатність впроваджувати інноваційні проєкти. Банківська справа, роздрібна торгівля та телекомунікації залишатимуться галузями з найбільшими витратами на публічні хмари у 2024 році, на які припадатиме майже третина загального обсягу ринку.



Якщо говорити про довгострокову перспективу, то програмне забезпечення та інформаційні послуги матимуть найвищий середньорічний темп приросту вартості в Європі - 25% протягом п’ятирічного періоду. Попри те, що виклики в технологічному секторі ще не закінчилися, GenAI буде координаційним центром і підтримуватиме інвестиції в хмарні технології. Використовуючи можливості GenAI, технологічні компанії зможуть швидко та ефективно оптимізувати процеси, підтримуючи існуючу робочу силу та виділяючи більше часу на стратегічну діяльність.

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