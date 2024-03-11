Україна збільшує обсяги експорту електроенергії

11 марта 2024 г., 10:25

Україна нарощує обсяги експорту електроенергії. Якщо у лютому країна продала сусідам 64 тисячі МВт*год електроенергії, то лише за 6 днів березня – 57 тисяч МВт*год. Окрім цього, за потреби надлишки електроенергії передавалися як аварійна допомога сусідній Польщі.



Це стало можливим завдяки наймасштабнішій в історії України ремонтній кампанії на об’єктах енергетики, під час якої до енергосистеми було додано 3 ГВт генеруючих потужностей.



Таку думку озвучила заступник Міністра енергетики України Світлана Гринчук в ефірі Національного телемарафону «Єдині новини».



«За понад 120 днів опалювального сезону ми лише 8 разів зверталася по так звану аварійну допомогу, коли екстрено отримували електроенергію від країн-сусідів. Водночас 12 разів ми надавали таку допомогу», – сказала Світлана Гринчук, коментуючи інформацію про обсяги аварійної допомоги між країнами.



Завдяки збільшенню потужностей генерації в енергосистемі фіксується профіцит електроенергії. Це дає змогу наростити обсяги експорту - наразі країна передає електроенергію до 5 країн.

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