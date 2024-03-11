Біткоїн на історичному максимумі - курс перевищив 71 тис дол.

11 марта 2024 г., 11:45

–11

голос Tweet

Згідно з даними Coindesk на цех момент біткоїн готується на рівні 71 637 дол.

Як зазначається, провідна криптовалюта неухильно зростає з моменту схвалення спотових біржових фондів на базі біткоїнів у США.

Наприкінці минулого тижня токен вперше в історії перетнув позначку 70 000 дол.

Ралі підняло річну премію за тримісячні ф'ючерси на основних біржах, включаючи Binance, до рівня вище 25%. Підвищена премія може привабити трейдерів, які працюють за принципом "готівка та доставка", що підвищить загальну ліквідність ринку, зазначають експерти.

Деякі аналітики пояснюють останні зростання кріптовалют рішенням Лондонської фондової біржі приймати заявки на біткоїн та ефірні біржові ноти (ETN), а також неліквідною кон'юнктурою азійського ринку.

«Це збіг факторів. Азія купує на неліквідному ринку в поєднанні з постійними позитивними новинами, а Лондонська фондова біржа щойно оголосила, що прийматиме заявки на BTC та ETH ETN. Потужна динаміка попиту та пропозиції з боку BTC ETF продовжує зберігатися", - зазначають у LondonCryptoClub. -Тим часом, макроекономічні фактори, які були «зустрічним вітром», тепер стали «попутним вітром», оскільки ставки в США і долар, схоже, досягли свого максимуму і починають знижуватися».

У понеділок Управління з фінансового нагляду Великої Британії (UK Financial Conduct Authority) дозволило інституційним інвесторам створення біржових облігацій, забезпечених криптоактивами. Пізніше Лондонська фондова біржа підтвердила, що прийматиме заявки на біткоїн та ефір у другому кварталі цього року.

Рух біткоїна до нових вершин відбувся навіть на тлі падіння азійських фондових індексів: японський Nikkei та австралійський ASX впали на 2% після того, як агентство Reuters повідомило, що Банк Японії може підняти базову процентну ставку вище нуля цього місяця.

Деякі аналітики вважають, що будь-яке падіння біткоїна, швидше за все, буде короткочасним завдяки дисбалансу попиту і пропозиції, створеному нещодавнім сильним впливом спотових біржових фондів ETF у США та майбутнім халвінгом.

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365