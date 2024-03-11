Поставки настільних графічних процесорів підскочили на третину - не завдяки ШІ ПК

11 марта 2024 г., 9:35

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Згідно з даними Jon Peddie Research поставки графічних процесорів споживчого класу стрімко зростають. Причому АІ не є рушійною силою у цей період.



Як доповідає компанія, у четвертому кварталі 2023 року поставки графічних процесорів зросли на 32% у річному обчисленні до 9,5 мільйона одиниць і на 6,8% у квартальному вимірі.



Аналітики стверджують, що наразі АІ-комп’ютер, про який зараз багато говорять - це скоріше маркетинговий інструмент для продажу систем з нейронними процесорами (NPU), для яких додатки все ще потребують оптимізації, щоб розподілити навантаження між різними прискорювачами.



Справжнім рушієм продажів графічних процесорів зараз є покращення доступності, що призводить до зниження цін, роблячи нові карти більш привабливими для споживачів.



Під час пандемії COVID-19 і подальшого криптовалютного буму роздрібні продавці змогли встановлювати ціни значно вищі за запропоновані виробниками - а вони вже були високими для таких продуктів, як Nvidia RTX 4090 вартістю 1599 доларів і RTX 4080 за 1199 доларів.



«Очевидне зростання протягом останніх трьох кварталів разом зі стабілізацією загальних цін на графічні плати свідчить про повернення ринку до сезонності», - зазначив аналітик JPR Роберт Доу (C Robert Dow).



Ціни на графічні процесори споживчого та професійного класу нещодавно впали. Наприклад, багато графічних процесорів Nvidia серії Super, випущених в січні, отримали значне зниження ціни. Тим часом AMD та Intel представили нові бюджетні карти для тих, кому не потрібна висока частота кадрів у 4K-іграх.



Також важливим фактором є те, що виробники чипів намагаються очистити запаси старих карт напередодні запуску продуктів, запланованого на кінець 2024 року.



Згідно з оцінкою Jon Peddie Research щодо поставок у четвертому кварталі, Nvidia зберегла свою позицію домінуючого гравця на ринку настільної графіки, на яку припадає 80% ринку.



Однак, можливо, ситуація змінюється, звіт показує, що саме AMD, а не Nvidia, продемонструвала найбільше зростання у минулому кварталі. З 9,5 мільйонів проданих графічних процесорів за період, поставки графічних процесорів AMD партнерами з виробництва відеокарти збільшилися на 17% у порівнянні з попереднім кварталом і на 117% у порівнянні з минулим роком. Це сприяло збільшенню частки цього виробника на сім відсотків.



Тим часом Nvidia зростала повільніше: поставки збільшилися на 4,7% у квартальному обчисленні та лише на 22,3% у річному. В результаті частка ринку компанії скоротилася на два відсотки.



JPR вважає цей процес лише «коливанням». Рішення AMD надати пріоритет продуктам середнього класу, що випускаються великими партіями, а не компонентам для високорівневих рішень, допомогло збільшити обсяги поставок.



Зусилля Intel, згідно зі звітом JPR, спрямовані на витіснення настільних графічних процесорів, принесли лише один відсоток частки ринку станом - у порівнянні з двома відсотками в останньому кварталі 2022 року.

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