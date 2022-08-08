Штучний м'язовий актуатор націлюється на окуляри доповненої реальності та рукавички з тактильною віддачею

8 августа 2022 г., 15:55

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Компанія Samsung Electronics повідомила, що дослідник Samsung Research доктор Бонсу Сін (Bongsu Shin) виступив співавтором статті «Приведення в дію компактних пристроїв доповненої реальності, що носяться, за допомогою багатофункціональних штучних м'язів» в науковому журналі Nature Communications.



Проєкт було здійснено у партнерстві з командою спеціалістів у сфері механічної інженерії корейського університету Аджу під керівництвом професора Дже-Сон Коха (Je-Sung Koh). Дослідницька група розробила штучний м'язовий актуатор (пристрій, що управляє рухом м'язів), який підходить для використання в окулярах доповненої реальності (AR) та рукавичках із тактильною віддачею.



Зі зростанням популярності метавсесвіту технології актуаторів та датчиків стрімко розвиваються, щоб забезпечити більше занурення у віртуальні світи. Подібні компоненти, інтегровані в пристрої, що носяться, повинні бути компактними та легкими, оскільки користувачам VR і AR часто необхідна мобільність. Звичайні актуатори мають певні обмеження для реалізації комплексніших функцій, оскільки при їх проєктуванні було складно поєднувати тонкий формфактор і високу щільність енергії.



Дослідницька група Samsung Research та університету Анжу розробила штучний м'язовий актуатор, який долає обмеження традиційних, наприклад електромагнітних актуаторів. Штучний м'язовий привід може функціонувати як малогабаритна, але потужна сенсорна система для застосування в пристроях, що носяться. Дослідники використовували актуатор на основі сплаву з пам'яттю форми (SMA) або CASA. При невеликій масі (0,22 г) нове рішення досить міцне, щоб підняти вантаж, який у 800 разів перевищує його за вагою.



«Запропонований нами новий актуатор – легкий, компактний і водночас потужний за співвідношенням сили до ваги. Важливо, що ми подолали обмеження традиційних приводів і створили потенціал для широкого застосування даної технології в різних сферах, від робототехніки до пристроїв, що носять, - зазначив доктор Бонсу Сін з Samsung Research. — Ми очікуємо, що результат наших досліджень ляже в основу апаратних технологій нового покоління для більш імерсивної та інтерактивної віртуальної/доповненої реальності».



Розробники також продемонстрували, як актуатор дозволяє керувати глибиною зображення. Перемикання глибини використовується для зменшення конфлікту акомодації та вергенції (VAC), від якого можуть втомлюватися очі користувачів AR-окулярів. Для цього відстань між дисплеєм і оптичною системою прототипу пристрою регулюється в залежності від фокусної відстані проєктованого об'єкта.



Для створення природних та яскравих відчуттів за допомогою тактильних пристроїв важливі механотактильні виходи без вібрації. Щоб впливати на велику площу шкіри, необхідні актуатори з високим ставленням сили до ваги та здатністю переміщатися. Об'єднання кількох актуаторів на обмеженій площі прототипу тактильного пристрою також дозволяє досягти виразніших тактильних відчуттів. CASA-актуатор впливає на об'єкт за допомогою тиску та вимірює його рівень без датчика, за допомогою штучного м'яза, електричний опір якого змінюється у відповідь на зовнішній тиск. Прототип тактильної рукавички з актуатором на основі сплаву з пам'яттю форми настільки тонкий і чутливий до тиску, що може використовуватися в телехаптиці технології передачі дотиків на відстані. У цьому розпізнаються створювані тактильною системою висловлювання, і вони перетворюються на електричні сигнали.

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