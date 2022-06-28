Тайванська GlobalWafers інвестує 5 млрд дол. у новий завод кремнієвих пластин у Техасі

28 июня 2022 г., 13:25

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Як повідомляє Reuters, компанія GlobalWafers витратить 5 млрд дол. на новий завод з виробництва кремнієвих пластин.



Експерти акцентують на те, що тайванський виробник переходить до Сполучених Штатів після невдалої європейської інвестиції.



Компанія повідомила, що новий завод з виробництва 300-міліметрових кремнієвих пластин почне будуватися вже цього року і створить до 1500 робочих місць у м. Шерман, штат Техас. Перша лінія запрацює у 2025 р.



У компанії додали, що інвестиції у виробництво будуть здійснюватися «поетапно» на основі підтвердження фактичного попиту клієнтів.



Сполучені Штати заохочували іноземні технологічні фірми до виробництва в країні, і уряд привітав цей крок, а міністр торгівлі США Джіна Раймондо (Gina Raimondo) заявила, що це зміцнить економічну та національну безпеку.



У понеділок Раймондо посилила тиск на Конгрес, щоб він схвалив фінансування виробників чіпів у розмірі 52 мільярдів доларів для розширення операцій, попереджаючи, що фірми відмовляться від американських планів розширення без відповідного законодавства.



Слід нагадати, що Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, головний постачальник Apple і найбільший у світі контрактний виробник мікросхем, розпочала будівництво минулого року в Арізоні, де планує витратити 12 мільярдів доларів на будівництво фабрики напівпровідників.



У лютому GlobalWafers очікує, що загальні капітальні витрати досягнуть 100 мільярдів тайванських доларів (3,4 млрд дол.) у період з 2022 по 2024 рік, перенаправивши кошти на завершене поглинання німецької Siltronic вартістю 4,60 млрд дол.



Придбання, яке стартувало минулого року було зупинено, оскільки глобальна нестача напівпровідників оголила залежність Європи від азійських постачальників. Міністерство економіки Німеччини заявило, що неможливо завершити всі етапи перевірки інвестицій, зокрема розгляд антимонопольного схвалення, наданого Китаєм лише в січні.



Угода Siltronic з GlobalWafers створила б другого за величиною виробника 300-міліметрових пластин після японської Shin-Etsu.

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