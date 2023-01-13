У 2022 році злочинність з криптовалютами складе рекордні 20 млрд дол.

13 января 2023 г., 16:35

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Як повідомляє Reuters, незаконне використання криптовалют торік досягло рекордних 20,1 млрд дол., оскільки транзакції за участю компаній, що потрапили під санкції США. Про це свідчать дані аналітичної фірми Chainalysis, що займається блокчейном.



У 2022 році ринок криптовалют похитнувся, оскільки «апетит» до ризику зменшився, а різні криптовалютні фірми зазнали краху. Інвестори зазнали великих збитків, а регулятори посилили заклики до посилення захисту прав споживачів.



Навіть попри те, що загальний обсяг криптовалютних транзакцій впав, вартість криптовалютних транзакцій, пов'язаних з незаконною діяльністю, зростає другий рік поспіль, зазначає Chainalysis.



За даними компанії, транзакції, пов'язані з суб'єктами, що потрапили під санкції, збільшилися більш ніж в 100 000 разів у 2022 році та склали 44% від незаконної діяльності минулого року.



Кошти, отримані російською біржею Garantex, яка була піддана санкціям Міністерством фінансів США у квітні, склали «більшу частину незаконного обсягу 2022 року», заявили в Chainalysis, додавши, що більша частина цієї активності - це «ймовірно, російські користувачі, які використовують російську біржу». Представник компанії заявив, що гаманці позначаються як «незаконні», якщо вони є частиною організації, що потрапила під санкції.



Торік Сполучені Штати також ввели санкції проти сервісів змішування криптовалют Blender і Tornado Cash, які, за їх словами, використовувалися хакерами, в тому числі з Північної Кореї, для відмивання доходів від своїх кіберзлочинів на мільярди доларів.



Минулого року обсяг викрадених криптовалют зріс на 7%, але обсяги інших незаконних криптовалютних операцій, в тому числі пов'язаних з шахрайством, вимаганням викупу, фінансуванням тероризму та торгівлею людьми, знизилися.



«Спад ринку може бути однією з причин цього, - вважають в Chainalysis. - У минулому ми виявили, що криптошахрайство, наприклад, приносить менше доходу під час ведмежих ринків".



Chainalysis заявила, що її оцінка у 20,1 мільярда доларів включає тільки діяльність, зареєстровану в блокчейні, і виключає "позамережеві" злочини, такі як шахрайська звітність криптофірм.



Ця цифра також не враховує випадки, коли криптовалюта є доходом від злочинів, не пов'язаних з криптовалютою, наприклад, коли криптовалюта використовується як платіжний засіб у незаконному обігу наркотиків.

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