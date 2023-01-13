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Дохід Ajax Systems у 2022 році попри війну виріс більш як на третину

13 января 2023 г., 17:25
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Компанія Ajax Systems, що була заснована в Україні одинадцять років тому та спеціалізується на розробці й виробництві охоронних систем, підбила підсумки роботи у 2022 році. Наразі продукція підприємства присутня на ринках 169 країн світу, дохід компанії минулого року зріс на 35%, а потужність виробництва більш як удвічі, в тому числі завдяки відкриттю заводу у Туреччині. Триває розширення партнерської мережі та продуктової лінійки.

Дохід Ajax Systems у 2022 році попри війну виріс більш як на третину

Після початку повномасштабного військового вторгнення в Україну, Ajax Systems відкрила завод в більш безпечному регіоні країни, створила там нові робочі місця і перевезла велику кількість співробітників. Компанії вдалося відновити постачання протягом трьох тижнів, а за пʼять тижнів – вийти на повний цикл виробництва.

У рамках диверсифікації ризиків у травні компанія анонсувала відкриття першого заводу за межами України – в Стамбулі (Туреччина) – і вже у жовтні там був виготовлений перший датчик. Крім того, Ajax Systems також має власний логістичний хаб у Польщі.

Ajax Systems продовжує наймання і не скорочує персонал, а навпаки – стрімко зростає та інвестує у людський капітал. На кінець минулого року команда склала 2620 співробітників (плюс 877 за рік).

У партнерстві з Stfalcon та за підтримки «Міністерства цифрової трансформації України» Ajax Systems розробила застосунок «Повітряна тривога». Сьогодні він має 14,5 млн завантажень. Також компанія реалізувала рішення для сповіщення населення про воєнні тривоги через системи безпеки Ajax.

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