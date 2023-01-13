Micron 9400 – новий топовий NVMe SSD на 30 ТБ забезпечує 1,6 млн IOPS

13 января 2023 г., 15:25

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Компанія Micron Technology оголосила про випуск свого топового твердотільного накопичувача Micron 9400 NVMe SSD, який націлений на застосування в дата-центрах, забезпечуючи найвибагливіші до продуктивності робочі навантаження, включаючи тренування штучного інтелекту, машинне навчання та високопродуктивні обчислення.



Зазначається, що новий накопичувач забезпечує найкращу в галузі місткість зберігання 30,72 ТБ, чудову продуктивність при робочих навантаженнях порівняно з конкурентами та 77-відсоткове покращення операцій введення-виведення на секунду (IOPS). Заявлено, що твердотільний накопичувач Micron 9400 встановлює новий стандарт продуктивності для сховищ PCIe Gen4, забезпечуючи 1,6 млн операцій введення-виведення в секунду при 100% довільному читанні блоками 4K.



«Висока продуктивність, місткість та низька затримка є критично важливими характеристиками для підприємств, які прагнуть максимізувати свої інвестиції в AI/ML та суперкомп'ютерні системи, – сказав Альваро Толедо, віцепрезидент та генеральний менеджер зі зберігання даних у центрах обробки даних у Micron. «Завдяки своїй найкращій в галузі місткості 30 ТБ і приголомшливій продуктивності з більш ніж 1 мільйоном операцій введення-виведення в секунду при змішаних робочих навантаженнях твердотільний накопичувач Micron 9400 упаковує великі набори даних у кожен сервер і прискорює навчання машинному навчанню, що дозволяє користувача своїх графічних процесорів».



Зазначається, що для змішаних робочих навантажень читання та запису Micron 9400 також перевершує конкурентів, забезпечуючи:

- На 71% більше операцій введення-виводу за секунду для 90% робочих навантажень читання та 10% операцій запису, що перевищує 1 мільйон IOPS.

- Швидкість операцій введення-виведення в секунду вище на 69% при 70% робочих навантажень читання та 30% операцій запису, перевищивши 940 000 IOPS.



Важливим фактором для операторів центрів обробки даних є поєднання продуктивності робочого навантаження та кількості споживаної енергії. Для Micron 9400 заявлено на 77% більше операцій введення-виведення на секунду на ват, що знижує енергоспоживання і, отже, експлуатаційні витрати.



Твердотільний накопичувач Micron 9400 доступний у формфакторі U.3, зворотно сумісний із сокетами U.2, і має місткість від 6,4 ТБ до 30,72 ТБ. Новинка вже надійшла до партнерської мережі Micron і доступна у складі рішень OEM-виробників.

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