OpenAI анонсувала нові можливості щодо розробки АІ-агентів

12 марта 2025 г., 16:44

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OpenAI оголосила про доступність нового «Responses API», який спрощує процес створення та розгортання АІ-агентів, здатних самостійно виконувати завдання для своїх користувачів.

Responses API дозволяє розробникам створювати АІ-агентів, які працюють на основі великих мовних моделей OpenAI, і в кінцевому підсумку має замінити існуючий API Assistants.

OpenAI заявляє, що нова пропозиція полегшить створення АІ-агентів, які зможуть використовувати інструмент пошуку файлів для сканування внутрішніх наборів даних компанії та пошуку в Інтернеті. Такі можливості подібні до нещодавно анонсованого агента OpenAI Operator, який спирається на модель Computer-Using-Agent (CUA), щоб допомогти автоматизувати такі завдання, як введення даних.

Варто зазначити, що OpenAI раніше визнавала, що модель CUA є дещо ненадійною при спробі автоматизувати завдання в операційних системах, і їй притаманні помилки. У зв'язку з цим компанія попереджає розробників, що Responses API все ще слід розглядати як «ранню ітерацію», і заявляє, що з часом він стане більш надійним.

Використовуючи Responses API для створення АІ-агента, розробники можуть вибрати одну з двох моделей: GPT-4o search і GPT-4o mini search. За словами компанії, обидві здатні автономно переглядати веб-сторінки в пошуках відповідей на запитання, а також посилатися на джерела, з яких вони беруть інформацію для своїх відповідей.

Це важлива можливість, оскільки OpenAI стверджує, що здатність шукати в Інтернеті та переглядати приватні набори даних компанії може значно підвищити точність її моделей, а отже, і агентів, заснованих на них. Компанія продемонструвала, наскільки кращими є її моделі, здатні здійснювати пошук, на власному бенчмарку SimpleQA, який призначений для вимірювання швидкості конфабуляції систем АІ.

Згідно з даними OpenAI, пошук GPT-4o отримав 90%, а міні-пошук GPT-4o - 88%. На противагу цьому, нова модель GPT-4.5, яка має набагато більше параметрів, а отже, є набагато потужнішою, набрала лише 63% у тому ж самому тесті, оскільки їй бракує можливості пошуку додаткової інформації.

OpenAI має намір заохотити більше розробників - на додаток до Responses API, вона випустила відкритий SDK Agents, який надає інструменти для інтеграції моделей і агентів АІ з внутрішніми системами. Він також надає інструменти для впровадження запобіжних заходів і моніторингу діяльності агентів АІ.

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