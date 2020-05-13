Трансляция 14 мая DX TALKS #5 - Тарас Гошовский, МАУ 

13 мая 2020 г., 0:18

Взлетит или не взлетит: переживет ли МАУ надвигающийся кризис?

Что думает об этом ее CIO?

Тарас Гошовский занимает этот пост с 2018. Ранее он был ИТ-директором в WOG (2013-2014) и Eldorado (2015-2017). Тарас победитель BEST CIO 2019.

- На сколько лет авиаперевозки отстают от ритейла в плане инноваций?

- Почему большинство украинских CIO не могут быть правой рукой CEO?

- Зачем ИТ-директору знать специфику бизнеса лучше любого CxO в команде?

- Почему e-commerce должен курировать именно CIO?

- Какие полномочия должен требовать ИТ-директор у собственника?

- Первый сигнал для CIO, что пора уходить?



Четверг 14 мая, 16.00. DX Talks: Тарас Гошовський, МАУ

Прямая трансляция.

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