Трансляция 14 мая DX TALKS #5 - Тарас Гошовский, МАУ 

Взлетит или не взлетит: переживет ли МАУ надвигающийся кризис?
Что думает об этом ее CIO?
Тарас Гошовский занимает этот пост с 2018. Ранее он был ИТ-директором в WOG (2013-2014) и Eldorado (2015-2017). Тарас победитель BEST CIO 2019.
- На сколько лет авиаперевозки отстают от ритейла в плане инноваций?
- Почему большинство украинских CIO не могут быть правой рукой CEO?
- Зачем ИТ-директору знать специфику бизнеса лучше любого CxO в команде?
- Почему e-commerce должен курировать именно CIO?
- Какие полномочия должен требовать ИТ-директор у собственника?
- Первый сигнал для CIO, что пора уходить?
Четверг 14 мая, 16.00. DX Talks: Тарас Гошовський, МАУ
Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации
|0