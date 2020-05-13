 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 19 (1215)

04.05 - 11.05

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Проект Intel и Microsoft свёл поиск вредоносного ПО к распознаванию изображений

13 мая 2020 г., 9:35
0 
 

Проект Intel и Microsoft свёл поиск вредоносного ПО к распознаванию изображений

Microsoft и Intel Labs работают над применением глубокого обучения для обнаружения и классификации вредоносных программ. Проект, получивший название STAMINA (STAtic Malware-as-Image Network Analysis), основан на новом методе, который преобразует образцы двоичного программного кода в монохромные изображения, а затем сканирует их в поисках текстурных и структурных особенностей, характерных для вредоносных программ.

После сборки 2D-картинки из одномерного потока двоичных данных, STAMINA уменьшает её размеры. Эта процедура, по словам исследователей, не снижает эффективности классификации, но необходима для ускорения обработки изображений и экономии вычислительных ресурсов.

Изменённые изображения (двумерные представления образца ПО) подаются на вход предварительно обученной глубокой нейронной сети (DNN), и классифицируются как чистые или заражённые.

Microsoft сообщает, что предоставила для этого проекта 2,2 миллиона хэшей заражённых исполняемых файлов PE (Portable Executable). Исследователи использовали 60% известных образцов вредоносного ПО для тренировки DNN, 20% файлов — для проверки работоспособности обученного алгоритма, и оставшиеся 20% — собственно для тестирования.

В испытаниях STAMINA достигала точности идентификации вредоносных образцов 99,07%, ложные срабатывания зафиксированы в 2,58% случаев.

«Такие результаты, безусловно свидетельствуют о перспективности применения глубокого обучения для классификации вредоносных программ», — заявили Джугал Парих (Jugal Parikh) и Марк Марино (Marc Marino), два исследователя, участвовавших в проекте STAMINA от группы Threat Protection Intelligence компании Microsoft.


Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  
 

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  