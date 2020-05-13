Transcend JetFlash 280T — новый USB-накопитель промышленного класса

13 мая 2020 г., 10:25

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Компания Transcend Information представила USB флэш-накопитель JetFlash 280T промышленного класса. Новинка спроектирована с использованием технологии BiCS4, позволяющей формировать до 96 слоев флэш-памяти 3D NAND. JetFlash 280T соответствует спецификации USB 3.1 Gen 1, для устройства заявлена скорость передачи данных до 140 МБ/с. Модель JetFlash 280T нацелена для использования в сфере здравоохранения, военной промышленности и системах автоматизации, так как обеспечивает высокий уровень надежности.

По сравнению с накопителями, построенными на базе BiCS3 NAND, которые могут иметь только до 64 слоев флэш-памяти, устройства отличаются значительно более высокой плотностью записи. Эти накопители выдерживают до 3 тысяч циклов записи/стирания, не уступая по этому показателю устройствам на базе памяти типа MLC NAND и демонстрируя при этом высокую производительность и оптимальный уровень надежности.

Модель JetFlash 280T имеет емкость до 128 ГБ, что позволяет ее использование для хранения критически важных данных.

Transcend Elite — это многофункциональный программный пакет, совместимый с Windows, macOS и Android. ПО Transcend Elite, которое можно бесплатно загрузить с официального веб-сайта Transcend, позволяет осуществлять резервное копирование и восстановление, шифрование данных, а также поддерживает функции облачного резервного копирования.

Флэш-накопители Transcend JetFlash 280Т с интерфейсом USB предлагаются в вариантах емкостью 32, 64 и 128 ГБ, и обеспечены трехлетней ограниченной гарантией Transcend.

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