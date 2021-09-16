Toshiba нарастила емкость HDD N300 и X300 до 18 ТБ

16 сентября 2021 г., 12:25

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Компания Toshiba Electronics Europe сообщила о расширении модельного ряда жестких дисков - N300 NAS и X300 Performance с емкостью 18 ТБ.



Как отмечается, обе новинки оснащены революционной технологией Flux Control — Microwave Assisted Magnetic Recording (FC-MAMR, или «Контроль потока — магнитная запись с помощью микроволн»), которая была анонсирована ранее в этом году.



В технологии FC-MAMR используется «Осциллятор крутящего момента» (STO) для лучшего управления и эффективной фокусировки магнитного потока, генерируемого в записывающей головке жесткого диска (HDD). Сфокусированный поток обеспечивает большую точность при записи и требует меньше магнитной площади на один бит. В результат плотность хранения данных получается более высокой по сравнению с жесткими дисками предыдущего поколения, основанными на технологии CMR («обычная магнитная запись»).



Подчеркивается, что использование FC-MAMR позволило увеличить плотность накопителей на 12,5%, благодаря чему удалось добавить 2 ТБ к емкости предыдущих моделей Toshiba объемом 16 ТБ.

Новые накопители N300 и X300 поставляются в стандартном формате 3,5 дюйма, но в них используется фирменная конструкция из девяти дисков с гелиевым уплотнением. Передовые методы лазерной сварки, разработанные Toshiba Group, надежно удерживают гелий внутри.



Серия N300 оптимизирована для использования в домашних офисах и на малых предприятиях в сетевых хранилищах (NAS) и частных облачных хранилищах с возможностью размещения до восьми отсеков для дисков. Приводы вращаются со скоростью 7200 об/мин и оснащены встроенными RV-датчиками для компенсации вращательных колебаний. Разработанные для надежной круглосуточной работы без выходных и обеспечивающие наработку до отказа (MTTF) 1,2 млн часов, новые диски достигают номинальной рабочей нагрузки до 180 ТБ/год.



Накопители серии X300, предназначенные для ПК и высокопроизводительных настольных рабочих станций, игровых консолей и домашнего мультимедийного оборудования, также обеспечивают скорость вращения 7200 об/мин. Механизмы стабилизации позволили повысить эксплуатационную надежность, в то время как технология кэширования Toshiba Group оптимизирует распределение кэша во время чтения и записи, чтобы обеспечить высокую производительность в реальном времени.



На все накопители серии N300 предоставляется трехлетняя ограниченная гарантия, а на накопители серии X300 — двухлетняя ограниченная гарантия. Ожидается, что новые модели N300 и X300 емкостью 18 ТБ появятся в продаже в IV квартале 2021 г.

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