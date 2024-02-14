Broadcom припиняє випуск безкоштовного гіпервізора VMware ESXi

14 февраля 2024 г., 10:35

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Компанія Broadcom на сайті повідомила, що припинить випуск безкоштовної версії гіпервізора ESXi від VMware.



Новина про це з’явилася в статті в базі знань, в якій повідомлялося, що інструмент був видалений з VMware.com, і пропонувалося наступне пояснення цієї зміни.



Безкоштовна версія ESXi могла працювати лише на обмеженій кількості ядер, зверталася до скромного обсягу пам’яті та не мала багатьох тонкощів керування. Тому, хоча її можна було використовувати у виробництві, вона більше підходила для тестування, доопрацювання та аматорів.



Закінчення доступності безкоштовної версії не означає, що гіпервізор більше не можна буде використовувати без повної оплати: ліцензування «переваг» VMWare User Group зберігається, так само як і пробні версії продукту.



Аналітики нагадують, що Microsoft, наприклад, більше не пропонує безкоштовну версію Hyper-V Server. Тому якщо потрібна безкоштовна альтернатива, є кілька варіантів з відкритим вихідним кодом.



Експерти вважають, що Broadcom досить чітко дала зрозуміти, що більше не зацікавлена в невеликих клієнтах VMware.



Також нагадують, що відмова безкоштовної vSphere настала після того, як Broadcom нещодавно зробила роботу 3500 ядер під управлінням VMware Cloud Foundation мінімальною вимогою для включення у свою хмарну партнерську програму.



Зміна також означає перехід від ліцензування на кожну віртуальну машину до підписки на кожне ядро.



Broadcom з самого початку після придбання VMware обіцяла, що має намір суттєво і швидко збільшити прибутки підрозділу.

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