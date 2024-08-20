Світовий ринок чипів виріс до 150 млрд у ІІ кв.

20 августа 2024 г., 13:46

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Згідно з даними Асоціації напівпровідникової промисловості (SIA), світовий ринок мікросхем у другому кварталі 2024 року склав 150 млрд дол., що на 18,3% більше, ніж у тому ж кварталі минулого року, і на 6,5% більше, ніж у першому кварталі, коли він становив 141 млрд дол.

Очікується, що у третьому кварталі 2024 року ринок мікросхем перевищить темпи зростання в середині десятків відсотків, які прогнозували багато аналітиків.

Останні дані SIA сприяли зростанню ринку мікросхем в американському регіоні. У червні він становив 14,77 млрд дол., що на 42,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як середній показник продажів за три місяці - червень, травень і квітень - ці дані є приблизними для другого кварталу. Американський регіон зберіг виняткове зростання, яке він демонструє протягом усього 2024 року. І хоча темпи зростання азіатських ринків дещо знизилися, вони все ще демонструють 21,6% в річному обчисленні в Китаї та 12,7% в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні (за винятком Китаю та Японії).

У той же час ринки чипів в Європі та Японії скоротилися на 11,2% і 5,0% відповідно в річному обчисленні.

В цілому ці дані відповідають буму АІ, який проявляється в споживчих товарах і центрах обробки даних, що супроводжується корекцією ринку і рівновагою навколо промислової, автомобільної та комунікаційної інфраструктури.

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