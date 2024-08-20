80% українських агрокомпаній використовують автопілоти

20 августа 2024 г., 14:35

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Компанія Aggeek презентувала перше в Україні дослідження застосування цифрових технологій в агрокомпаніях – «Цифрове Агро 2024». Воно охопило дві групи респондентів: 50 інноваційних агрокомпаній, таких як Kernel, «Астарта-Київ», ІМК, які заповнили поглиблену анкету, та 2800 респондентів, які брали участь у відкритому голосуванні через цифрові канали.

Це дослідження розкриває рівень застосування понад 50 цифрових технологій та рішень, а також демонструє популярність брендів у таких сегментах, як навігація, Farm Management системи, точний висів та створення карт-завдань.

Ключові висновки дослідження: 80% агрокомпаній використовують автопілоти, що робить їх найбільш популярною технологією серед українських аграріїв; 78% підприємств застосовують посекційне відключення форсунок при внесенні засобів захисту рослин; 59% аграріїв використовують дрони для внесення засобів захисту рослин, хоч і не на всіх площах свого земельного банку; 29% агрокомпаній здійснюють моніторинг розвитку рослин за допомогою супутникових технологій.

Партнерами дослідження виступили провідні компанії Ferm, Syngenta та Weagro. Генеральний партнер дослідження – Райффайзен Банк.

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