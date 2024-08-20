 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

80% українських агрокомпаній використовують автопілоти

20 августа 2024 г., 14:35
0 
 

80% українських агрокомпаній використовують автопілоти

Компанія Aggeek презентувала перше в Україні дослідження застосування цифрових технологій в агрокомпаніях – «Цифрове Агро 2024». Воно охопило дві групи респондентів: 50 інноваційних агрокомпаній, таких як Kernel, «Астарта-Київ», ІМК, які заповнили поглиблену анкету, та 2800 респондентів, які брали участь у відкритому голосуванні через цифрові канали.

Це дослідження розкриває рівень застосування понад 50 цифрових технологій та рішень, а також демонструє популярність брендів у таких сегментах, як навігація, Farm Management системи, точний висів та створення карт-завдань.

Ключові висновки дослідження: 80% агрокомпаній використовують автопілоти, що робить їх найбільш популярною технологією серед українських аграріїв; 78% підприємств застосовують посекційне відключення форсунок при внесенні засобів захисту рослин; 59% аграріїв використовують дрони для внесення засобів захисту рослин, хоч і не на всіх площах свого земельного банку; 29% агрокомпаній здійснюють моніторинг розвитку рослин за допомогою супутникових технологій.

Партнерами дослідження виступили провідні компанії Ferm, Syngenta та Weagro. Генеральний партнер дослідження – Райффайзен Банк.

Новостворені Сили Безпілотних Систем потребують 140 ноутбуків, триває збір

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  