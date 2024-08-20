Федеральну комісію зв'язку США закликають призупинити запуск мегаугруповань супутників задля проведення екологічної експертизи

20 августа 2024 г., 11:45

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Як повідомляє Space.com, неприбуткова організація закликала Федеральну комісію зв'язку США (FCC) призупинити запуск мегаугруповань супутників до того часу, поки вона не зможе оцінити вплив на навколишнє середовище тисяч космічних апаратів, що виводяться на орбіту.

За останні кілька років вчені почали звертати увагу на ризики, які велика кількість супутників створює для нашої атмосфери, клімату, орбітальної безпеки та астрономічних досліджень.

В опублікованому в червні дослідженні Каліфорнійського університету зроблено висновок, що хімічні речовини, які утворюються при спалюванні великої кількості супутників під час входження в атмосферу, можуть «суттєво» зашкодити озоновому шару Землі, що відновлюється.

Інше дослідження, представлене командою Національного управління з дослідження атмосфери і океану США (NOAA) в січні, показало, що очікуване збільшення концентрації цих хімічних речовин у верхніх шарах атмосфери Землі призведе до «статистично значущих аномалій температури в стратосфері».

У минулому лише кілька урядових установ у всьому світі експлуатували супутники. Запуски були відносно рідкісними, і лише кілька сотень космічних апаратів облетіли планету. Але це змінилося. Одна лише компанія SpaceX вже розгорнула понад 6 000 своїх широкосмугових супутників Starlink і планує створити сузір'я з 40 000 таких космічних апаратів. Інші мегасузір'я також знаходяться в стадії розробки, в тому числі Kuiper від Amazon і китайські Qianfan (також відомі як G60) та Guowang.

Незважаючи на цей крок вперед, регулятори в США приділяють мало уваги потенційному впливу космічних технологій на навколишнє середовище, кажуть критики. Фактично, супутникові мегасузір'я виключені з екологічних перевірок FCC, яка видає супутникові ліцензії в США.

Федерація американських і канадських некомерційних організацій запустила петицію із закликом до FCC припинити цю практику, поки не було завдано занадто великої шкоди.

«Ми рекомендуємо FCC призупинити всі майбутні запуски мегасузір'їв супутникового інтернету до проведення екологічної експертизи, - заявив в інтервʼю Space.com Лукас Гуттерман ( Lucas Gutterman), директор кампанії “Designed to Last” некомерційної організації “Дослідницькі групи громадських інтересів” (PIRG). - Ми повинні зробити паузу і не поспішати в нову екосистему, де наслідки не зовсім зрозумілі, особливо якщо це може спричинити безлад, який, можливо, потребуватиме десятиліть, щоб прибрати за собою».

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