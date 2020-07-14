Alcatel-Lucent Enterprise обновила коммуникационную платформу Rainbow

14 июля 2020 г., 16:35

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Компания Alcatel-Lucent Enterprise объявила о модернизации облачной коммуникационной платформы Rainbow, которая призвана расширить функциональные возможности пользователей для совместной работы и нацелена на обеспечение безопасного обмена корпоративными данными. При разработке особое внимание было уделено эргономике, организации видео- и аудиоконференций, а также управлению рабочим временем.

Среди обновлений — кнопки быстрого действия, интуитивно понятные иконки и упрощенная навигация, что делает новую платформу еще более удобной. Чтобы повысить удобство использования и ускорить освоение новой версии пользователями, Alcatel-Lucent Enterprise интегрировала в новую версию еще больше узкоспециализированных опций, включая возможность настройки размера символов на экране для слабовидящих пользователей и двунаправленность для поддержки нелатинских языков и просмотра контента «справа налево».

Видео-конференц-связь теперь предлагает различные варианты компоновки видеопотока для более удобного общения в сочетании с расширенными возможностями конференц-связи до 120 активных участников. Видео выступающего участника автоматически отображается для всех, в то время как функции Active Gallery и Active Grid View могут быть активированы вручную, чтобы отображать до 12 видеопотоков одновременно. Alcatel-Lucent Enterprise также интегрировала алгоритмы контроля качества звука, чтобы обеспечить оптимальное качество воспроизведения и предупредить пользователя о перебоях в работе сети.

Rainbow предлагает новые функции управления временем. В платформу интегрирована функция отслеживания в режиме реального времени для мониторинга уровня активности участия на совещаниях, а возможности искусственного интеллекта используются для автоматического регулирования времени выступления участников. Кроме того, был добавлен простой в использовании планировщик встреч, позволяющий одним щелчком планировать встречи, определяя доступность или занятость участников конференции. Он также позволяет пользователям приглашать участников непосредственно из Rainbow, независимо от того, есть ли у приглашенных учетная запись Rainbow. Также участники теперь могут оставаться на связи, переводя текущие звонки со смартфона на ноутбук, или наоборот.

«Новая платформа Rainbow предоставит реальные преимущества нашим заказчикам и их сотрудникам, но мы не останавливаемся на достигнутом. Сейчас мы работаем над разработкой новых функций, включая режим вебинара, — сказал Сэмюэл Тюрбо (Samuel Tourbot), руководитель подразделения облачных корпоративных решений компании Alcatel-Lucent Enterprise. — Поскольку целостность данных имеет решающее значение, в 4 квартале 2020 года мы также доработаем сквозную модель шифрования для аудио- и видеосвязи. Другая наша цель заключается в том, чтобы стать первым европейским поставщиком, включенным в магический квадрант UCaaS Gartner. До конца года мы хотим реализовать возможность предлагать до 50 одновременных видеопотоков в режиме мозаики. Наконец, к началу 2021 года платформа Rainbow сможет поддерживать до 1000 участников».

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